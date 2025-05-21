Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу в елітному дивізіоні

Відбулись всі матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні, за підсумком яких визначилися 8 команд, що пройшли у чвертьфінал.

З групи A у плейоф вийшли Канада (19 балів), Швеція (18), Фінляндія (16) та Австрія (10). А в групі B найкраще себе проявили Швейцарія (19 очок), США (17), Чехія (17) та Данія (11).

Чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Канада – Данія

США – Фінляндія

Швеція – Чехія

Швейцарія – Австрія

Всі чвертьфінальні протистояння відбудуться завтра, 22 травня. Стартовий свисток пролунає о 17:20 за київським часом.

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Нагадаємо, раніше визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026. З елітного дивізіону до України вилетіли Франція та Казахстан.