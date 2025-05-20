Швейцарія відправила Казахстан до України в дивізіон IА, Австрія декласувала Латвію в 7 турі ЧС-2025
x.com/IIHFHockey
Відбулись перші два матчі ігрового дня сьомого туру чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Австрія розгромно переграла Латвію, закинувши шість шайб у ворота суперника та пробилась в 1/4 фіналу.
Виграний перший період завдяки шайбі Шестакова не допоміг Казахстану уникнути поразки від Швейцарії, а з ним й пониження у дивізіон IA.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Група А
Латвія – Австрія 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Група В
Швейцарія – Казахстан 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще низка матчів в межах сьомого туру ЧС.
- 17:20 Словаччина – Фінляндія
- 21:20 Швеція – Канада
- 17:20 Чехія – США
- 21:20 Німеччина – Данія
Раніше повідомлялось, що російського хокеїста заарештували за бійку у нетверезому стані.