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Швейцарія відправила Казахстан до України в дивізіон IА, Австрія декласувала Латвію в 7 турі ЧС-2025

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 15:49
Швейцарія відправила Казахстан до України в дивізіон IА, Австрія декласувала Латвію в 7 турі ЧС-2025
x.com/IIHFHockey

Відбулись перші два матчі ігрового дня сьомого туру чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Австрія розгромно переграла Латвію, закинувши шість шайб у ворота суперника та пробилась в 1/4 фіналу.

Виграний перший період завдяки шайбі Шестакова не допоміг Казахстану уникнути поразки від Швейцарії, а з ним й пониження у дивізіон IA.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Група А

Латвія – Австрія 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Standings provided by Sofascore

Група В

Швейцарія – Казахстан 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще низка матчів в межах сьомого туру ЧС.

  • 17:20 Словаччина – Фінляндія
  • 21:20 Швеція – Канада
  • 17:20 Чехія – США
  • 21:20 Німеччина – Данія

Раніше повідомлялось, що російського хокеїста заарештували за бійку у нетверезому стані.

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