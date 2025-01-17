Повернення до еліти: збірна України U-20 обіграла Японію і виграла чемпіонат світу в дивізіоні ІВ

Юношеская сборная Украины по хоккею стала чемпионом мира в дивизионе ІВ. В последней игре турнира, проходящего в эстонском Таллине, "сине-желтые" победили команду Японии со счетом 7:2.

У другому періоді українцям, завдяки голам Михайла Гапоненка, Марка Миронова, Данила Байди та Іларіона Купріянова, вдалося чотири рази вразити ворота суперників, що стало ключовим фактором у вирішальному поєдинку.

Крім того, в першому періоді українці змогли двічі відзначитись завдяки шайбам Марка Миронова та Олексія Євтєхова.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон ІВ

5 тур, 17 січня

Японія – Україна 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Голи: 0:1 – Євтехов (Здоровець, Сухицький) 09:25, 0:2 – Миронов (Куліков, Денисенко) 12:49, 0:3 – Гапоненко 24:05, 0:4 – Миронов (Денисенко, Куліков) 25:11, 0:5 – Байда (Шульга, Косарєв) 25:33, 1:5 – Ковува 34:53, 1:6 – Купріянов 39:48, 2:6 – Ішігакі (Морі) 51:00, 2:7 – Косарєв (Купріянов – більш) 56:59.

Раніше українські хокеїсти набрали максимум очок, здолавши по черзі збірні Естонії (8:1), Польщі (3:0), Італії (6:5) та Південної Кореї (5:2).

Юнацька збірна України перед вирішальною грою проти Японії займала перше місце. Для того, щоб стати переможцями турніру, українцям було достатньо не програти японцям в основний час.

Вигравши усі п'ять матчів, Україна стала чемпіоном світу в дивізіоні ІВ та здобула путівку до дивізіону І, де не грала довгих 14 років.