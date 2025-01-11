Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на ЧС-2025

У суботу, 11 січня, в Таллінні стартував чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд у Дивізіоні IB. Свій перший матч на турнірі зіграла збірна України.

"Синьо-жовті" обіграли Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:1.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон 1B

1 тур, 11 січня

Естонія – Україна 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Шайби: 04:22 Куліков (Денисенко) – 0:1, 05:13 Койда – 0:2, 15:10 Євтехов – 0:3, 30:09 Куліков – 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) – 0:5, 40:40 Косарєв (Євтехов) – 0:6, 44:11 Койда – 0:7, 54:06 Куліков (Миронов) – 0:8, 58:02 Орлов – 1:8

Вже у неділю, 12 січня, українці зіграють з командою Польщі, а наступного тижня – зі збірними Італії (14 січня), Південної Кореї (16-го) і Японії (17-го).