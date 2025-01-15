Збірна України програла Японії у своєму третьому матчі на Універсіаді

У середу, 15 січня, збірна України U-25 провела свій третій матч на Універсіаді-2024, що проходить у Турині (Італія).

На жаль, наша команда зазнала поразки від Японії 4:7.

Універсіада-2025

Група В, 15 січня

Японія – Україна 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 01:20 Окубо (Цуцимі), 1:1 – 15:30 Крикля (Сидоренко), 1:2 – 17:50 Кругляков (Кривошапкін - більш), 2:2 – 20:58 Какумару (Цуцимі, Токо), 3:2 – 24:09 Моріта, 4:2 – 35:20 Зумізу (Цуцимі, Какумару), 5:2 – 39:57 Окуб, 5:3 – 43:20 Варава (Кобильник, Крикля - більш), 5:4 – 43:40 Бородай (Кобильник), 6:4 – 57:43 Ішихава, 7:4 – 59:36 Какумару

Воротарі: Каваї – Макаренко

Нагадаємо, у першому матчі наша команда програла Словаччині, а в другій зустрічі перемогла Польщу. В останньому турі "синьо-жовті" зіграють проти США. Наразі збірна України з трьома очками зберігає місце у топ-4, яке виведе її у наступний раунд.