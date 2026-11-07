Збірна України завдяки дублю Пересунька вирвала перемогу над Італією та посіла перше місце в групі ЄКН

Збірна України здобула перемогу над Італією та посіла перше місце у групі Європейського кубку націй.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" почали домінувати на льоду з перших хвилин поєдинку. Перевага за кидками в площину воріт була абсолютною – 14:3. Утім, з реалізацією моментів у гравців Олександра Бобкіна виникли труднощі.

Зрештою відзначитися протягом першого періоду зумів лише Андрій Денискін, який реалізував буліт.

Під час другої 20-хвилинки італійська команда почала користуватися втраченими моментами українських гравців та сама стала закидувати шайби у ворота суперника.

Спочатку Занатта скористався більшістю та відновив паритет, а згодом суперники переграли Богдана Дьяченка на добиванні після затяжної атаки. У підсумку шайбу закинув Луїсетті.

Ситуацію для української команди врятував Олександр Пересунько, який оформив дубль у заключній частині зустрічі.

Європейський кубок націй

7 листопада

Італія – Україна – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 10 Денискін (буліт), 1:1 – 22 Занатта, 2:1 – 35 Луїсетті, 2:2 – 47 Пересунько, 2:3 – 50 Пересунько

Кидки: 16:42 (3:14, 8:15, 5:13)

Штраф: 16:10 (4:0, 2:2, 10:8)

Італія: Рігоні Р. (Фадані); Буоно – Пьєтроніро, Лобіс – Капанеллі – Пруделлер; Спорнбергер – Ніц, Рамозер – Делука – Мадачі; Занатта – Рігоні Ф. – Мансуето; Коллі – Лархер, Санна – Шавоне – Луїсетті.

Україна: Дьяченко (Бойко); Ратушний – Сисак, Трахт – Фадєєв – Ворона; Дахновський – Волков, Денискін – Захаров – Ковальчук; Гребеник – Матусевич, Крівошапкін – Купріянов – Пересунько; Боднар – Євтєхов, Олійник – Садовіков – Бородай.

Таким чином, "синьо-жовті" посіли перше місце у групі, здобувши перемоги у всіх попередніх матчах турніру. Варто також зазначити, що це перший здобутий трофей збірної на чолі з Олександром Бобкіним, який очолив команду на початку серпня цього року.

Нагадаємо, що збірна України стартувала зі звитяги над Польщею (2:1), а згодом вперше за 10 років здолала Велику Британію (5:1).

Другий етап Європейського кубку націй відбудеться у грудні цього року. Україна змагатиметься з Францією, Польщею та Угорщиною.