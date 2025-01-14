Україна в результативному матчі обіграла Італію та стала одноосібним лідером Дивізіону ІВ

У вівторок, 14 січня, відбувся третій матч молодіжного чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

У центральному поєдинку туру зустрілися лідери: Україна та Італія, які виграли обидві попередні гри.

Матч розпочався не дуже добре для підопічних Андрія Срюбка, адже вже на третій хвилині італійці відкрили рахунок.

На щастя, українська команда не лише швидко відігралася, а й вийшла вперед та організувала для себе комфортну перевагу – і все це протягом однієї хвилини!

Спочатку Даниїл Шульга відновив паритет, використавши більшість. Через 50 секунд Іларіон Купріянов реалізував ще одну чисельну перевагу "жовто-синіх", після чого Максим Жеребко зробив рахунок 3:1 на користь України.

І хоча Італія скоротила відставання, Родіону Койді вистачило всього дев'яти секунд, щоб відновити перевагу у дві шайби.

Другий період був вже не таким результативним, але він знову залишився за українською командою. Ще одна реалізована більшість, цього разу Миколою Косарєвим, а потім Купріянов оформив дубль.

На 9-й хвилині періоду італійці закинули свою третю шайбу. І, на жаль, на цьому вони не зупинилися. На старті третьої 20-хвилинки Натан Гарау зробив рахунок 6:4, а в середині періоду він закинув свою другу шайбу, зробивши перевагу українців мінімальною.

Але це був максимум, на що італійці могли розраховувати цього дня. Україна втримала переможний результат 6:5.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон 1B

3 тур, 14 січня

Україна – Італія 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)

Голи: 0:1 – Пісетта (Гарау, Мбоу – більшість) 02:29, 1:1 – Шульга (Євтєхов, Косарєв – більшість) 06:48, 2:1 – Купріянов (Косарєв – більшість) 07:38, 3:1 – Жеребко 07:51, 3:2 – Мбоу (Пісетта, Праст – більшість) 12:20, 4:2 – Койда (Косарєв, Євтєхов) 12:29, 5:2 – Косарєв (Євтєхов – більшість) 21:19, 6:2 – Купріянов (Сухицький, Полоницький) 26:29, 6:3 – Мбоу (Пісетта, Джезумарія – більшість) 28:35, 6:4 – Гарау (Ремолато, Фрік) 40:34, 6:5 – Гарау (Ремолато, Мбоу) 52:04.

За рахунок цієї перемоги Україна стала одноосібним лідером Дивізіону ІВ, вигравши всі три матчі. Італія у свою чергу опустилася на третє місце, пропустивши вперед Японію, яка має кращу різницю голів.

У наступному турі збірна України U-20 зіграє проти однолітків з Південної Кореї. Ця зустріч відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, що сьогодні також має відбутися матч чемпіонату України між Дніпром та Крижинкою.