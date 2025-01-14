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Україна в результативному матчі обіграла Італію та стала одноосібним лідером Дивізіону ІВ

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 18:29
Україна в результативному матчі обіграла Італію та стала одноосібним лідером Дивізіону ІВ
Збірна України U-20
ФХУ

У вівторок, 14 січня, відбувся третій матч молодіжного чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

У центральному поєдинку туру зустрілися лідери: Україна та Італія, які виграли обидві попередні гри.

Матч розпочався не дуже добре для підопічних Андрія Срюбка, адже вже на третій хвилині італійці відкрили рахунок.

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На щастя, українська команда не лише швидко відігралася, а й вийшла вперед та організувала для себе комфортну перевагу – і все це протягом однієї хвилини!

Спочатку Даниїл Шульга відновив паритет, використавши більшість. Через 50 секунд Іларіон Купріянов реалізував ще одну чисельну перевагу "жовто-синіх", після чого Максим Жеребко зробив рахунок 3:1 на користь України.

І хоча Італія скоротила відставання, Родіону Койді вистачило всього дев'яти секунд, щоб відновити перевагу у дві шайби.

Другий період був вже не таким результативним, але він знову залишився за українською командою. Ще одна реалізована більшість, цього разу Миколою Косарєвим, а потім Купріянов оформив дубль.

На 9-й хвилині періоду італійці закинули свою третю шайбу. І, на жаль, на цьому вони не зупинилися. На старті третьої 20-хвилинки Натан Гарау зробив рахунок 6:4, а в середині періоду він закинув свою другу шайбу, зробивши перевагу українців мінімальною.

Але це був максимум, на що італійці могли розраховувати цього дня. Україна втримала переможний результат 6:5.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон 1B
3 тур, 14 січня

Україна – Італія 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)

Голи: 0:1 – Пісетта (Гарау, Мбоу – більшість) 02:29, 1:1 – Шульга (Євтєхов, Косарєв – більшість) 06:48, 2:1 – Купріянов (Косарєв – більшість) 07:38, 3:1 – Жеребко 07:51, 3:2 – Мбоу (Пісетта, Праст – більшість) 12:20, 4:2 – Койда (Косарєв, Євтєхов) 12:29, 5:2 – Косарєв (Євтєхов – більшість) 21:19, 6:2 – Купріянов (Сухицький, Полоницький) 26:29, 6:3 – Мбоу (Пісетта, Джезумарія – більшість) 28:35, 6:4 – Гарау (Ремолато, Фрік) 40:34, 6:5 – Гарау (Ремолато, Мбоу) 52:04.

За рахунок цієї перемоги Україна стала одноосібним лідером Дивізіону ІВ, вигравши всі три матчі. Італія у свою чергу опустилася на третє місце, пропустивши вперед Японію, яка має кращу різницю голів.

У наступному турі збірна України U-20 зіграє проти однолітків з Південної Кореї. Ця зустріч відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, що сьогодні також має відбутися матч чемпіонату України між Дніпром та Крижинкою.

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