Сподіваємося, що здоровий глузд переможе: тренер збірної України – про повернення росіян до міжнародних змагань

Наставник збірної України Олександр Бобкін відреагував на рішення CAS зобов'язати Міжнародну федерацію хокею повернути російські збірні до міжнародних змагань.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

"Очевидно, що ми обурені такими новинами. Чекаємо на рішення Міжнародної федерації. Я знаю, що наше керівництво відстоюватиме українську позицію. Водночас ми вдячні всім тим країнам та організаціям, які хочуть бойкотувати такі змагання. Ми всі – тренери та гравці збірної – сподіваємося, що здоровий глузд переможе.

Ми говорили на цю тему. Я сказав хлопцям, що безпосередньо ті, хто зараз перебуває в цій роздягальні, не можуть повпливати на це рішення. До того ж воно ще не остаточне, тому не має нам заважати. Усе, що ми можемо та мусимо робити, – це готуватися до чемпіонату світу в елітному дивізіоні. У нас там вистачає серйозних суперників: Швеція, Фінляндія, Швейцарія… Націлюємося та думаємо тільки про це", – сказав Бобкін.