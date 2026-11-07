Збірна України U-20 завершила Турнір чотирьох націй звитягою над Данією

Молодіжна збірна України U-20 завершила свій шлях на Турнірі чотирьох націй, здолавши однолітків із Данії, які є господарями змагань.

Зустріч завершилася із рахунком 4:2.

Першим відзначився Мельниченко на 13-й хвилині матчу. Утім, перестрілку шайбами команди влаштували вже наприкінці гри. Спочатку Могенсен відновив паритет.

Але команда Андрія Срюбка не опустила після цього руки, а навіть навпаки почала здобувати перевагу, закинувши три шайби. Авторами закинутих шайб стали Ратушняк, Лучкін та Мельниченко, який оформив дубль.

Гйорт Єнсен під завісу зустрічі відквитав одну шайбу, але це не врятувало данців від поразки.

Турнір чотирьох націй

3 тур, 7 листопада

Данія – Україна – 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Шайби: 0:1 – 13 Мельниченко, 1:1 – 50 Могенсен, 1:2 – 53 Ратушняк, 1:3 – 55 Лучкін, 1:4 – 56 Мельниченко, 2:4 – 60 Гйорт Єнсен

Таким чином, "синьо-жовті", попри перемогу, посіли останнє місце у турнірній таблиці. Нагадаємо, що український колектив протягом турніру здобував лише поразки, поступившись Норвегії (1:4) та Австрії (0:3).

Додамо, що юнацька збірна України U-18 тріумфувала на Турнірі чотирьох націй у своїй віковій категорії.