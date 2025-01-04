Молодіжний чемпіонат світу 2025: календар, трансляції та результати матчів Дивізіону 1B
З 11 до 17 січня 2025 року в Таллінні, Естонія, відбудеться молодіжний чемпіонат світу з хокею 2025 у Дивізіоні 1B.
У турнірі беруть участь шість команд серед гравців до 20 років: Японія, Україна, Італія, Естонія, Польща та Південна Корея.
Всі команди зіграють по одному матчу проти кожного із суперників. За підсумками турніру збірна, що посяде перше місце підніметься в Дивізіон 1A, а команда з останньої сходинки опуститься в нижчу лігу.
Посилання на трансляції та результати всіх матчів ЧС доступні у цьому матеріалі "Чемпіона".
Розклад матчів
11 січня
12:30 | 📹 трансляція | Польща – Італія
16:00 | 📹 трансляція | Естонія – Україна
19:30 | 📹 трансляція | Південна Корея – Японія
12 січня
12:30 | 📹 трансляція | Україна – Польща
16:00 | 📹 трансляція | Японія – Естонія
19:30 | 📹 трансляція | Італія – Південна Корея
14 січня
12:30 | 📹 трансляція | Японія – Україна
16:00 | 📹 трансляція | Польща – Південна Корея
19:30 | 📹 трансляція | Італія – Естонія
16 січня
12:30 | 📹 трансляція | Італія – Японія
16:00 | 📹 трансляція | Україна – Південна Корея
19:30 | 📹 трансляція | Естонія – Польща
17 січня
12:30 | 📹 трансляція | Італія – Японія
16:00 | 📹 трансляція | Україна – Південна Корея
19:30 | 📹 трансляція | Естонія – Польща
Турнірна таблиця
- Японія (0 очок);
- Україна (0 очок);
- Італія (0 очок);
- Естонія (0 очок);
- Польща (0 очок);
- Південна Корея (0 очок).