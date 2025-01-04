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Молодіжний чемпіонат світу 2025: календар, трансляції та результати матчів Дивізіону 1B

Микола Дендак — 4 січня 2025, 20:30
ФХУ
Молодіжний чемпіонат світу 2025: календар, трансляції та результати матчів Дивізіону 1B

З 11 до 17 січня 2025 року в Таллінні, Естонія, відбудеться молодіжний чемпіонат світу з хокею 2025 у Дивізіоні 1B.

У турнірі беруть участь шість команд серед гравців до 20 років: Японія, Україна, Італія, Естонія, Польща та Південна Корея.

Всі команди зіграють по одному матчу проти кожного із суперників. За підсумками турніру збірна, що посяде перше місце підніметься в Дивізіон 1A, а команда з останньої сходинки опуститься в нижчу лігу.

Посилання на трансляції та результати всіх матчів ЧС доступні у цьому матеріалі "Чемпіона".

Розклад матчів

11 січня

12:30 | 📹 трансляція | Польща – Італія

16:00 | 📹 трансляція | Естонія – Україна

19:30 | 📹 трансляція | Південна Корея – Японія

12 січня

12:30 | 📹 трансляція | Україна – Польща

16:00 | 📹 трансляція | Японія – Естонія

19:30 | 📹 трансляція | Італія – Південна Корея

14 січня

12:30 | 📹 трансляція | Японія – Україна

16:00 | 📹 трансляція | Польща – Південна Корея

19:30 | 📹 трансляція | Італія – Естонія

16 січня

12:30 | 📹 трансляція | Італія – Японія

16:00 | 📹 трансляція | Україна – Південна Корея

19:30 | 📹 трансляція | Естонія – Польща

17 січня

12:30 | 📹 трансляція | Італія – Японія

16:00 | 📹 трансляція | Україна – Південна Корея

19:30 | 📹 трансляція | Естонія – Польща

Турнірна таблиця

  1. Японія (0 очок);
  2. Україна (0 очок);
  3. Італія (0 очок);
  4. Естонія (0 очок);
  5. Польща (0 очок);
  6. Південна Корея (0 очок).
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