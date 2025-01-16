Збірна України здобула четверту поспіль перемогу на молодіжному чемпіонаті світу

У четвер, 16 січня, збірна України U-20 провела свій четвертий матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

Наша команда з рахунком 5:2 переграла однолітків з Південної Кореї.

Після цієї перемоги, яка стала четвертою поспіль, наша команда одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 12 очок в активі.

У паралельному матчі Японія перемогла Італію і з 9-ма балами піднялася на другий рядок.

Якраз наступний і завершальний матч першості Україна зіграє проти Японії, з якою побореться за право підвищитись у класі.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон 1B

4 тур, 16 січня

Україна – Південна Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 01:25 Байда, 1:1 – 05:26 Лім Санг, 2:1 – 14:31 Миронов, 2:2 – 17:13 Хвон, 3:2 – 18:54 Шульга, 4:2 – 32:47 Іващенко, 5:2 – 45:37 Койда

Нагадаємо, у попередньому матчі збірна України перемогла команду Італії.