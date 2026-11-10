Пересунько оцінив тріумф збірної України в Європейському кубку націй

Нападник збірної України з хокею Олександр Пересунько поділився враженнями від перемоги "синьо-жовтих" у першому етапі Європейського кубку націй.

Про це повідомляє ФХУ.

"Усі хлопці розуміли, що буде новий тренерський штаб. У нас було багато нарад, багато спілкування, багато відео та тактики. Зрозуміло, що довелося перебудовуватися на дещо інший стиль гри, ніж той, у який ми грали раніше. Стало більше фізичного контакту та силової гри. Усі нові вимоги тренера ми втілювали в життя на цьому турнірі. У першому матчі нам було дещо незручно, ми звикали. Але коли ти граєш три гри поспіль, то з практикою швидко всотуєш нове та звикаєш. Нам треба було виконувати те, що від нас вимагалося. Ми це зробили – виграли три гри, тому всі задоволені", – сказав Пересунько.

Також хокеїст розповів про знайомство із тренерським штабом Олександра Бобкіна, який очолив команду в серпні:

"Олександра Васильовича Бобкіна всі знали: хтось заочно, хтось уже працював із ним. Особисто я вже був знайомий: колись ходив на додаткову практику до Білого Барсу, там ми бачилися, працювали разом на тренуваннях. Тому ніяких непорозумінь чи сюрпризів від нового тренера не було. Усі знають, що він відкрита та пряма людина. Перша зустріч команди з тренерським штабом була суто позитивною. Багато хлопців поприїжджали з інших міст Польщі, я взагалі, можна сказати, перейшов з однієї роздягальні до іншої. Тому все було комфортно, швидко та в доброму гуморі".

Зазначимо, що збірна України на турнірі здобула перемоги над Польщею (2:1), Великою Британією (5:1) та Італією (3:2). В останній зустрічі саме Пересунько відзначився переможним дублем.

Другий етап Європейського кубку націй відбудеться у грудні. "Синьо-жовті" змагатимуться із Францією, Польщею та Угорщиною.