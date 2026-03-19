Феєрія нападу проти чемпіонського характеру: прев’ю фіналу чемпіонату України між Соколом і Кременчуком

Руслан Травкін — 19 березня 2026, 09:00
ХК Кременчук
Феєрія нападу проти чемпіонського характеру: прев’ю фіналу чемпіонату України між Соколом і Кременчуком

Ось і завершилися півфінальні серії чемпіонату України з хокею. Сенсацій не сталося – і Сокіл, і Кременчук швидко розправилися зі своїми опонентами, забравши всі чотири матчі.

Якщо у протистоянні чинних чемпіонів з Одещиною хоча б епізодично виникала боротьба, то кияни не мали жодних проблем із колишніми одеситами. Щоправда, як уже зазначалося в підсумках сезону, Шторм зразка вересня-жовтня і нинішній – це два діаметрально протилежні колективи.

Чи захистить Кременчук титул? Чи, можливо, Сокіл замахнеться на нетипові для фіналу 4:0? Спробуймо оцінити.

Розібралися з джойстиком

Ті, хто грає в відеоігри, мають друзів, які перед новою грою, часто просять декілька секунд-хвилин, щоб перевірити за що на джойстику чи клавіатурі відповідають ті чи інші кнопки та клавші. Ось і для Сокола півфінал виглядяв тим моментом, коли ти востаннє запам'ятовуєш, що слід натискати в тих чи інших ситуаціях.

Виступ "соколят" у півфіналі чимось складним важко назвати. "Свіп" 4-0 виглядає солідно, але навіть такі серії іноді виграються через "піт і кров".

А тут – зовсім інша історія:

У топових чемпіонатах навіть явний аутсайдер здатен дати бодай якийсь опір фавориту. Тут же – півфінал, який більше нагадував спаринг зі своїм молодіжним складом.

Після такого виділяти сильні сторони і тим більше шукати слабкі місця мало сенсу. Півфінал для команди Олега Шафаренка пройшов під гаслом: "Тренування з підвищеною відповідальністю". Не більше.

Статистика від ФХУ лише підкреслює домінацію столичного клубу. Єдине, що справді дивує – шайба Шторма… у меншості.

ФХУ

У хокеї 1,5 очка за гру – це вже гросмейстерський рівень. А тут Віктор Захаров набрав 16 (6 + 10) за чотири матчі! Особливо вражає ефективність: шість шайб після двадцяти чотирьох кидків у ствір.

Чудово проявив себе і Євген Ратушний, який посилив переможця регулярного чемпіонату за кілька тижнів до його завершення, перейшовши... зі Шторму. Проти колишньої команди він набрав 15 очок: п'ять шайб і десять асистів.

Не сильно відстав і ще один ексгравець Шторма Ілля Крикля – 2 + 6. Це лише підсилює відчуття, що з цими виконавцями одесько-вінницький (чи вінницько-одеський) клуб виглядав би значно конкурентнішим.

Віктор Захаров і Денис Бородай проти гравців Шторму
Віктор Захаров і Денис Бородай проти гравців Шторму
ХК Сокіл

Навіть 4 + 8 від Дениса Бородая – ще одного представника збірної України – сприймаються вже як щось буденне. І це найкраще підкреслює масштаб домінації.

Але в цій феєрії імен Захаров – Ратушний – Бородай криється і потенційна слабкість Сокола. Навіть проти настільки слабкого суперника майже 50% шайб закинули лідери. А якщо врахувати ще й їхні асисти – залежність стає ще помітнішою.

Сокіл дозволив супернику завдати лише 58 кидків – менше 15 у середньому за гру. Втім, оборону складно назвати бездоганною. П'ять пропущених шайб за таких умов – це, можливо, навіть забагато.

Десь суперник реалізував свої 100-відсоткові моменти, десь кияни просто не викладалися на повну в захисті. І це зрозуміло – коли граєш у стилі "ви заб'єте, скільки зможете, ми – скільки захочемо", то десь і "булки" при обороні можна й підрозслабити.

Тренерський штаб, безумовно, бачив ці нюанси. Але з огляду на форму Сокола у 2026 році, команда заходить у фінальну серію беззаперечним фаворитом – потужно, впевнено і з відчуттям власної сили.

Чемпіону варто показати клас і характер

Кременчук мав значно більше складнощів у півфіналі. Втім, усе завершилося очікувано – 4:0 проти Одещини. Команда з Полтавської області знову зіграє у вирішальній серії сезону.

Востаннє без них фінал проходив ще в сезоні-2018/19, коли вони вилетіли у півфіналі від Дніпра (3:4). Відтоді Кременчук не діставався фіналу лише раз – у сезоні-2021/22, але тоді чемпіонат не було дограно.

Єдиний гравець, який досі залишається в складі з сезону-2018/19, – Гліб Кривошапкін (щоправда, після того він встиг пограти за Краматорськ і Донбас до початку повномасштабної війни). А ось нинішній лідер команди Віталій Лялька тоді ставав чемпіоном у складі Донбаса – разом із Віктором Захаровим. Тепер вони будуть по різні боки барикад.

Кременчук також солідно виглядав у нападі – 19 шайб за 4 матчі. Але варто враховувати: Одещина й у регулярному чемпіонаті пропускала чимало – у середньому 4,4 шайби за гру.

Набагато більше тішить впевнена гра Едуарда Захарченка. По його воротах завдали 130 кидків, але червоне світло за його спиною запалювалося лише 7 разів. MVP Кубку України вкотре довів – прямо зараз він, без перебільшення, найкращий голкіпер ліги.

ХК Кременчук

За його спиною – 16-річні Федір Колоповський і Богдан Дайнега (а зріст останнього – 202 см!). Обидва ще кілька років можуть виступати в МХЛ, тож Захарченко залишатиме ворота лише у двох випадках – під час відкладеного штрафу суперника або коли Кременчук ризикуватиме наприкінці матчу, програючи 1-2 шайби.

Найкращим у складі команди в півфіналі став Гліб Кривошапкін – 4 + 3. Віталій Лялька (1 + 5) та Владислав Брага (3 + 3) набрали по 6 очок. Загалом майже вся результативність трималася на перших двох ланках і спецбригадах більшості.

І тут криється ключовий момент фіналу – дуже багато залежатиме від характеру й витривалості "ветеранів" Кременчука (хоча деяким із них ще немає й 25). Чи вистачить ресурсу витримати темп?

Минулого сезону Кременчук фінішував лише четвертим у регулярці, але в плейоф саме характер і вміння "зарубитися" стали визначальними. Спочатку команда здолала Сокіл (4:2 у серії), попри відставання в 11 очок у сезоні, а потім у семиматчевій битві дотиснула Київ Кепіталз – клуб, якому програла 10 очок у регулярному чемпіонаті.

Гравці Кременчука та чемпіонський кубок за минулий сезон. Квітень 2025
Гравці Кременчука та чемпіонський кубок за минулий сезон. Квітень 2025
ХК Кременчук

Єдина, але дуже відчутна різниця цього сезону – ресурси. Підбір виконавців у Кременчука помітно звузився. І показовий факт: навіть Расім Абдуллаєв, нині лідер захисту Одещини, торік був лише сьомим захисником чемпіонської команди.

Прогноз

Шкода, що на старті сезону саме Кременчук виглядав на голову сильнішим за киян (доказ №1, доказ №2) – а зараз у ролі домінатора вже "соколята".

У своїй оптимальній формі ці команди могли б подарувати справжній трилер із семи матчів – жорсткий, нервовий, без права на помилку. У цьому майже немає сумнівів.

Гліб Кривошапкін і Віктор Захаров під час вкидання
Гліб Кривошапкін і Віктор Захаров під час вкидання
ХК Кременчук

Але нинішня реальність трохи інша.

Є відчуття, що Сокіл забере титул. Кременчук – візьме щонайменше один матч "престижу" й ще один може вирвати на характері. 

Головне – щоб серія обійшлася без розмов про роботу людей у чорно-білій формі.

Особисті зустрічі в сезоні:

  • 26.10.2025. Кременчук – Сокіл 2:0
  • 16.11.2025. Кременчук – Сокіл 2:4
  • 24.12.2025. Кременчук – Сокіл 4:2
  • 16.01.2026. Сокіл – Кременчук 2:1 (буліти)
  • 22.01.2026. Кременчук – Сокіл 3:4 (буліти)
  • 16.02.2026. Сокіл – Кременчук 4:3
  • 01.03.2026. Сокіл – Кременчук 4:3

Найкращі бомбардири плейоф*

  1. Віктор Захаров – 6 + 10 (22 + 19 за 27 матчів)*
  2. Євген Ратушний – 5 + 10 (9 + 23 за 27 матчів)
  3. Денис Бородай – 4 + 8 (11 + 12 за 22 матчі)
  4. Ілля Крикля – 2 + 6 (5 + 18 за 23 матчі)
  5. Гліб Кривошапкін – 4 + 3 (22 + 28 за 28 матчів)
  6. Віталій Лялька – 1 + 5 (13 + 19 за 22 матчі)

Статистика голкіперів у плей-оф*

  • Олег Петров – 1/43, 97,7% (92,1%*)
  • Едуард Захарченко – 7/123, 94,6% (91,0%)
  • Данило Макаренко – 4/13, 69,2% (90,9%)

* – статистика в сезоні

Олег Петров та Едуард Захарченко
Олег Петров та Едуард Захарченко
ХК Кременчук

Де дивитися матчі фіналу чемпіонату України з хокею

Трансляції поєдинків доступні на ютуб-каналі Федерації хокею України. Матчі також транслюються на радіо "Champion". 

