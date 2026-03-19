Феєрія нападу проти чемпіонського характеру: прев’ю фіналу чемпіонату України між Соколом і Кременчуком

Ось і завершилися півфінальні серії чемпіонату України з хокею. Сенсацій не сталося – і Сокіл, і Кременчук швидко розправилися зі своїми опонентами, забравши всі чотири матчі.

Якщо у протистоянні чинних чемпіонів з Одещиною хоча б епізодично виникала боротьба, то кияни не мали жодних проблем із колишніми одеситами. Щоправда, як уже зазначалося в підсумках сезону, Шторм зразка вересня-жовтня і нинішній – це два діаметрально протилежні колективи.

Чи захистить Кременчук титул? Чи, можливо, Сокіл замахнеться на нетипові для фіналу 4:0? Спробуймо оцінити.

Розібралися з джойстиком

Ті, хто грає в відеоігри, мають друзів, які перед новою грою, часто просять декілька секунд-хвилин, щоб перевірити за що на джойстику чи клавіатурі відповідають ті чи інші кнопки та клавші. Ось і для Сокола півфінал виглядяв тим моментом, коли ти востаннє запам'ятовуєш, що слід натискати в тих чи інших ситуаціях.

Виступ "соколят" у півфіналі чимось складним важко назвати. "Свіп" 4-0 виглядає солідно, але навіть такі серії іноді виграються через "піт і кров".

А тут – зовсім інша історія:

У топових чемпіонатах навіть явний аутсайдер здатен дати бодай якийсь опір фавориту. Тут же – півфінал, який більше нагадував спаринг зі своїм молодіжним складом.

Після такого виділяти сильні сторони і тим більше шукати слабкі місця мало сенсу. Півфінал для команди Олега Шафаренка пройшов під гаслом: "Тренування з підвищеною відповідальністю". Не більше.

Статистика від ФХУ лише підкреслює домінацію столичного клубу. Єдине, що справді дивує – шайба Шторма… у меншості.

ФХУ

У хокеї 1,5 очка за гру – це вже гросмейстерський рівень. А тут Віктор Захаров набрав 16 (6 + 10) за чотири матчі! Особливо вражає ефективність: шість шайб після двадцяти чотирьох кидків у ствір.

Чудово проявив себе і Євген Ратушний, який посилив переможця регулярного чемпіонату за кілька тижнів до його завершення, перейшовши... зі Шторму. Проти колишньої команди він набрав 15 очок: п'ять шайб і десять асистів.

Не сильно відстав і ще один ексгравець Шторма Ілля Крикля – 2 + 6. Це лише підсилює відчуття, що з цими виконавцями одесько-вінницький (чи вінницько-одеський) клуб виглядав би значно конкурентнішим.

Віктор Захаров і Денис Бородай проти гравців Шторму ХК Сокіл

Навіть 4 + 8 від Дениса Бородая – ще одного представника збірної України – сприймаються вже як щось буденне. І це найкраще підкреслює масштаб домінації.

Але в цій феєрії імен Захаров – Ратушний – Бородай криється і потенційна слабкість Сокола. Навіть проти настільки слабкого суперника майже 50% шайб закинули лідери. А якщо врахувати ще й їхні асисти – залежність стає ще помітнішою.

Сокіл дозволив супернику завдати лише 58 кидків – менше 15 у середньому за гру. Втім, оборону складно назвати бездоганною. П'ять пропущених шайб за таких умов – це, можливо, навіть забагато.

Десь суперник реалізував свої 100-відсоткові моменти, десь кияни просто не викладалися на повну в захисті. І це зрозуміло – коли граєш у стилі "ви заб'єте, скільки зможете, ми – скільки захочемо", то десь і "булки" при обороні можна й підрозслабити.

Тренерський штаб, безумовно, бачив ці нюанси. Але з огляду на форму Сокола у 2026 році, команда заходить у фінальну серію беззаперечним фаворитом – потужно, впевнено і з відчуттям власної сили.

Чемпіону варто показати клас і характер

Кременчук мав значно більше складнощів у півфіналі. Втім, усе завершилося очікувано – 4:0 проти Одещини. Команда з Полтавської області знову зіграє у вирішальній серії сезону.

Востаннє без них фінал проходив ще в сезоні-2018/19, коли вони вилетіли у півфіналі від Дніпра (3:4). Відтоді Кременчук не діставався фіналу лише раз – у сезоні-2021/22, але тоді чемпіонат не було дограно.

Єдиний гравець, який досі залишається в складі з сезону-2018/19, – Гліб Кривошапкін (щоправда, після того він встиг пограти за Краматорськ і Донбас до початку повномасштабної війни). А ось нинішній лідер команди Віталій Лялька тоді ставав чемпіоном у складі Донбаса – разом із Віктором Захаровим. Тепер вони будуть по різні боки барикад.

Кременчук також солідно виглядав у нападі – 19 шайб за 4 матчі. Але варто враховувати: Одещина й у регулярному чемпіонаті пропускала чимало – у середньому 4,4 шайби за гру.

Набагато більше тішить впевнена гра Едуарда Захарченка. По його воротах завдали 130 кидків, але червоне світло за його спиною запалювалося лише 7 разів. MVP Кубку України вкотре довів – прямо зараз він, без перебільшення, найкращий голкіпер ліги.

ХК Кременчук

За його спиною – 16-річні Федір Колоповський і Богдан Дайнега (а зріст останнього – 202 см!). Обидва ще кілька років можуть виступати в МХЛ, тож Захарченко залишатиме ворота лише у двох випадках – під час відкладеного штрафу суперника або коли Кременчук ризикуватиме наприкінці матчу, програючи 1-2 шайби.

Найкращим у складі команди в півфіналі став Гліб Кривошапкін – 4 + 3. Віталій Лялька (1 + 5) та Владислав Брага (3 + 3) набрали по 6 очок. Загалом майже вся результативність трималася на перших двох ланках і спецбригадах більшості.

І тут криється ключовий момент фіналу – дуже багато залежатиме від характеру й витривалості "ветеранів" Кременчука (хоча деяким із них ще немає й 25). Чи вистачить ресурсу витримати темп?

Минулого сезону Кременчук фінішував лише четвертим у регулярці, але в плейоф саме характер і вміння "зарубитися" стали визначальними. Спочатку команда здолала Сокіл (4:2 у серії), попри відставання в 11 очок у сезоні, а потім у семиматчевій битві дотиснула Київ Кепіталз – клуб, якому програла 10 очок у регулярному чемпіонаті.

Гравці Кременчука та чемпіонський кубок за минулий сезон. Квітень 2025 ХК Кременчук

Єдина, але дуже відчутна різниця цього сезону – ресурси. Підбір виконавців у Кременчука помітно звузився. І показовий факт: навіть Расім Абдуллаєв, нині лідер захисту Одещини, торік був лише сьомим захисником чемпіонської команди.

Прогноз

Шкода, що на старті сезону саме Кременчук виглядав на голову сильнішим за киян (доказ №1, доказ №2) – а зараз у ролі домінатора вже "соколята".

У своїй оптимальній формі ці команди могли б подарувати справжній трилер із семи матчів – жорсткий, нервовий, без права на помилку. У цьому майже немає сумнівів.

Гліб Кривошапкін і Віктор Захаров під час вкидання ХК Кременчук

Але нинішня реальність трохи інша.

Є відчуття, що Сокіл забере титул. Кременчук – візьме щонайменше один матч "престижу" й ще один може вирвати на характері.

Головне – щоб серія обійшлася без розмов про роботу людей у чорно-білій формі.

Особисті зустрічі в сезоні:

26.10.2025. Кременчук – Сокіл 2:0

16.11.2025. Кременчук – Сокіл 2:4

24.12.2025. Кременчук – Сокіл 4:2

16.01.2026. Сокіл – Кременчук 2:1 (буліти)

22.01.2026. Кременчук – Сокіл 3:4 (буліти)

16.02.2026. Сокіл – Кременчук 4:3

01.03.2026. Сокіл – Кременчук 4:3

Найкращі бомбардири плейоф*

Віктор Захаров – 6 + 10 (22 + 19 за 27 матчів)* Євген Ратушний – 5 + 10 (9 + 23 за 27 матчів) Денис Бородай – 4 + 8 (11 + 12 за 22 матчі) Ілля Крикля – 2 + 6 (5 + 18 за 23 матчі) Гліб Кривошапкін – 4 + 3 (22 + 28 за 28 матчів) Віталій Лялька – 1 + 5 (13 + 19 за 22 матчі)

Статистика голкіперів у плей-оф*

Олег Петров – 1/43, 97,7% (92,1%*)

Едуард Захарченко – 7/123, 94,6% (91,0%)

Данило Макаренко – 4/13, 69,2% (90,9%)

* – статистика в сезоні

Олег Петров та Едуард Захарченко ХК Кременчук

Де дивитися матчі фіналу чемпіонату України з хокею

Трансляції поєдинків доступні на ютуб-каналі Федерації хокею України. Матчі також транслюються на радіо "Champion".