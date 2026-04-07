Сокіл вперше за 16 років став чемпіоном України у Києві
У вівторок, 5 квітня, відбувся п'ятий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл у Києві переміг Кременчук та став чемпіоном України.
Зустріч завершилася з рахунком 5:2.
Господарі відкрили рахунок на 7-й хвилині. Шайбу після передачі Олійника закинув Мазур. Ще до сирени на перерву кияни подвоїли перевагу завдяки Захарову.
У другому періоді рахунок на табло не змінився. Хокеїсти дотисли суперника у третій 20-хвилинці. Спочатку Захаров оформив дубль, зробивши рахунок розгромним. А завершили справу Ратушний та Жеребко.
У гостей наприкінці зустрічі дві шайби закинули Матусевич та Лялька, не дозволивши Соколу здобути "суху" перемогу.
Ця перемога стала для Сокола четвертою у серії та принесла киянам чемпіонський титул.
Чемпіонат України з хокею
Фінал, п'ятий матч, 7 квітня
Сокіл – Кременчук 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)
Шайби: 1:0 – Мазур (Олійник), 07:08, 2:0 – Захаров (Бородай, менш.), 12:20, 3:0 – Тимченко (Захаров), 50:00, 4:0 – Ратушний (Чердак, Олійник), 50:25, 4:1 – Матусевич, 55:00, 5:1 – Жеребко, 58:12, 5:2 – Лялька (Матусевич), 59:23
Зазначимо, що Сокіл в 16-й раз став чемпіоном України та вперше з 2010 року оформив титул у столиці.
З 2011 по 2021 рік чемпіонами ставали інші клуби, а сезон-2021/22 не був дограний через повномасштабне вторгнення Росія в Україну. У травні 2022 року Федерація хокею України затвердила Сокіл чемпіоном, оскільки команда очолювала турнірну таблицю на момент зупинки змагань.
У 2023 та 2024 роках київський клуб завершував чемпіонську серію у Кременчуці. Торік же Сокіл не грав у фінал.
Нагадаємо, у четвертому матчі серії Сокіл мінімально переміг Кременчук з рахунком 3:2.