Кременчук розгромив Одещину у другому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України

У четвер, 12 березня, відбувся другий матч 1/2 фіналу плейоф чемпіонату України, в якому Кременчук обіграв Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Одеський колектив протримався перший період, однак надалі оборона команди не витримала. У другій третині чемпіон минулого сезону закинув три "сухі" шайби, а у заключній 20-хвилинці остаточно зняв всі питання щодо переможця, вразивши ворота суперника ще двічі, на що той нічим не відповів.

Чемпіонат України з хокею

Півфінал, другий матч, 12 березня

Кременчук – Одещина 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 20:52 Попережай, 2:0 – 26:33 Геворкян, 3:0 – 30:20 Геворкян, 4:0 – 53:38 Лялька, 5:0 – 58:00 Середницький

Нагадаємо, у першому матчі перемогу також святкував Кременчук. У фінал вийде команда, яка здобуде чотири перемоги.