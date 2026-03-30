Сокіл здобув другу "суху" перемогу над Кременчуком у фінальній серії чемпіонату України

У понеділок, 30 березня, відбувся другий матч фіналу чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл обіграв Кременчук.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Киян вивів вперед Микита Олійник, який у боротьбі за шайбу випередив двох захисників суперника та обіграв воротаря. У третьому періоді подвоїв перевагу Сокола Володимир Чердак, з кидком якого не зміг впоратись воротар Кременчука.

Чемпіонат України з хокею

Фінал, другий матч, 30 березня

Сокіл — Кременчук 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

(рахунок у серії 2:0)

Шайби: 1:0 – Олійник (Янішевський, Чердак), 32:57, 2:0 – Чердак (Горлушко, Олійник), 43:52

Зазначимо, що кияни виграли перший поєдинок завдяки шайбам 17-річного Кальсіна та Чердака.

Тепер серія переїжджає до Кременчука, наступний матч відбудеться 2 квітня. Фінал виграє команда, яка здобуде чотири перемоги.

Нагадаємо, у півфіналі Кременчук переграв Одещину, Сокіл був сильнішим за Шторм.