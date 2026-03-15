Кременчук втретє переміг Одещину у півфінальній серії чемпіонату України

У неділю, 15 березня, відбувся третій півфінальний матч плейоф чемпіонату України, в якому Кременчук обіграв Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Гості закинули по одній шайбі у кожному з періодів. Відкрив рахунок у зустрічі Геворкян, який завершив комбінацію за участі Ляльки та Середницького.

У другому періоді перевагу Кременчука подвоїв Брага. Фінальну крапку в матчі поставив Андрущенко, який закинув шайбу за кілька секунд до сирени.

Чемпіонат України з хокею

Півфінал, третій матч, 15 березня

Одещина – Кременчук 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 16:03 Геворкян, 0:2 – 28:09 Брага, 0:3 – 59:57 Андрущенко

Кременчук у всіх трьох матчах здобув три перемоги. 17-го березня в Одесі підопічні Андрія Срюбко можуть оформити вихід до фіналу.

Нагадаємо, що у першому матчі Кременчук переміг Одещину з рахунком 4:3, а друга зустріч завершилася розгромом 5:0.