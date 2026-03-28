Сокіл із шайбою 17-річного Кальсіна переграв Кременчук у першому матчі фіналу чемпіонату України

У суботу, 28 березня, відбувся перший матч фіналу чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл обіграв Кременчук.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Першу шайбу у фінальній серії закинув Володимир Чердак на 9-й хвилині гри, він переправив її у ворота після кидка Ратушного.

У другому періоді подвоїв перевагу столичного колективу дебютант фіналу – 17-річний Артем Кальсін, якому вдався ідеальний кидок з-під захисника.

У третьому періоді Кременчук перехопив ініціативу, включив швидкість, але не зміг пробити оборону киян.

Чемпіонат України з хокею

Фінал, перший матч, 28 березня

Сокіл (Київ) – Кременчук 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Чердак (Ратушний, Олійник), 09:08, 2:0 – Кальсін (Бурдаков, Д. Жеребко), 34:51

Наступний матч відбудеться 30 березня, після чого серія переїде до Кременчука. Фінал виграє команда, яка здобуде чотири перемоги.

Нагадаємо, у півфіналі Кременчук переграв Одещину, Сокіл був сильнішим за Шторм.