Сокіл вчетверте розгромив Шторм та став першим фіналістом плейоф чемпіонату України

У понеділок, 16 березня, відбувся четвертий матч півфінальної серії чемпіонату України з хокею, у якому Сокіл розгромив Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 9:0.

Вже у першому періоді київський колектив забезпечив собі комфортну перевагу в 4 шайби. У другій 20-хвилинці одесити зіграли краще, пропустивши лише один раз, однак у заключній третині поєдинку Сокіл довів справу до чергового розгрому суперника.

Зазначимо, що у передньому протистоянні Сокіл переграв суперника 11:4, це єдиний поєдинок в серії, у якому одесити змогли закинути, інші три (включно з цим) завершувалися для них сухим розгромом.

У підсумку столичний клуб виграв всі 4 матчі та став першим фіналістом. Суперником киян у фіналі стане переможець пари Кременчук – Одещина (після трьох матчів чемпіон минулого сезону веде у серії з рахунком 3:0).

Чемпіонат України з хокею

Півфінал, четвертий матч, 16 березня

Шторм – Сокіл 0:9 (0:4, 0:1, 0:4)

Шайби: 0:1 – 2:11 Бородай, 0:2 – 11:49 Ратушний, 0:3 – 17:00 Тимченко, 0:4 – 18:43 Ратушний, 0:5 – 34:34 Бородай, 0:6 – 40:50 Скороход, 0:7 – 51:52 Тимченко, 0:8 – 52:11 Кельсін, 0:9 – 59:34 Захаров

