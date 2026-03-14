Сокіл розгромив Шторм у третьому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України

У суботу, 14 березня, відбувся третій матч 1/2 фіналу чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл розгромив Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 11:4.

Весь характер одесити продемонстрували у першому періоді, програвши лише в одну шайбу, однак у наступних двох столичний колектив вразив ворота суперника 8 разів, на що той відповів лише двома голами.

Зазначимо, що це вже третя перемога Сокола в серії. Вже 16 березня кияни у Вінниці спробують оформити потрапляння до фіналу у четвертому поєдинку серії.

Чемпіонат України з хокею

Півфінал, третій матч, 14 березня

Шторм – Сокіл 4:11 (2:3, 1:4, 1:4)

(Рахунок в серії 0:3)

Шайби: 1:0 – Ревука (Гончаренко), 2:25. 2:0 – Капітан (Цюра, Стоцький), 5:49. 2:1 – Бородай (Захаров, Тимченко), 10:38. 2:2 – Крикля (Янішевський), 16:25. 2:3 – Бородай (Савчук, Захаров), 17:39. 2:4 – Тимченко (Бородай, Захаров), 23:02. 2:5 – Ратушний (Олійник), 23:15. 3:5 – Пойманов (Ружицький), 30:56. 3:6 – Тіщенко (Крикля, Скороход), 38:06. 3:7 – Чердак (Олійник), 38:43. 3:8 – Чердак, 43:40. 4:8 – Римар (Цюра), 50:15. 4:9 – Скороход (Ратушний, Крикля – більш.), 51:11. 4:10 – Захаров (Бородай, Ратушний), 53:58. 4:11 – М.Жеребко (Тіщенко, Ратушний), 57:01.

Нагадаємо, 12 березня, Кременчук розгромив Одещину.