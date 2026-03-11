Тотальна домінація: Сокіл декласував Шторм у другому півфінальному матчі чемпіонату України

У середу, 11 березня, відбувся другий півфінальний матч чемпіонату України з хокею між Соколом та Штормом.

Зустріч завершилась перемогою столичного колективу з рахунком 8:1.

Доля поєдинку визначилась ще у першому періоді, коли кияни закинули у ворота суперників шість шайб – дубль в активі Олійника, по голу в Мазура, Захарова, Криклі та Жеребка.

Одесити змогли використати більшість у другій 20-хвилинці за рахунку 0:8 – шайба в активі Пойманова. Надалі команди не змогли відзначитись результативними діями.

Чемпіонат України

Півфінал, 11 березня

Сокіл (Київ) – Шторм (Одеса) 8:0 (6:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Мазур (Чердак, Олійник), 03:21, 2:0 – Олійник (М. Жеребко, Горлушко), 06:06, 3:0 – Олійни (Мазур, Чердак), 11:47, 4:0 – Захаров (Тимченко, Савчук), 11:59, 5:0 – Крикля (Скороход, Ратушний), 16:31, 6:0 – Д. Жеребко (Кальсін, Бурдаков), 18:39, 7:0 – М. Жеребко (Олійник, Чердак), 24:06, 8:0 – Скороход (Ратушний, Захаров, більш.), 32:46, 8:1 – Пойманов (Римар, Мосюк, більш.), 37:33

Надалі серія переїжджає до Вінниці. Наступний матч команди зіграють 14 березня, початок – о 13:00 за київським часом. У фінал вийде команда, яка здобуде чотири перемоги.

В іншій півфінальній парі був зіграний один матч, в якому перемогу над Одещиною здобув Кременчук.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, росіяни здійснили черговий обстріл України, внаслідок якого обірвалось життя 9-річного хокеїста клубу Білий Барс Гордія Удовиченка.