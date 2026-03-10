Кременчук дотиснув Одещину в першому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України

У вівторок, 10 березня, відбувся півфінальний матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук обіграв Одещину.

Зустріч завершилась з рахунком 4:3.

Господарі потужно розпочали поєдинок, завдяки дублю Кривошапкіна та голу Попережая завершили перший період з перевагою у три шайби.

Одещина відновила інтригу у другій 20-хвилинці, коли змогли відновити паритет завдяки дублю Сидоренка та шайбі Абдуллаєва.

В середині третього періоду Кременчук знову вийшов вперед – Брага влучним кидком використав більшість. У підсумку його гол став переможним у зустрічі.

Чемпіонат України

Півфінал, 10 березня

Кременчук – Одещина 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Шайби: 1:0 - Крівошапкін (Матусевич, Безуглий), 03:16, 2:0 - Крівошапкін (Геворкян, Абаджян), 12:18, 3:0 - Попережай (Крівошапкін, Матусевич, більш.), 17:31, 3:1 - Сидоренко (Абдуллаєв, Бабинець, більш.), 23:09, 3:2 - Абдуллаєв (Бабинець, Кобильник, більш.), 33:09, 3:3 - Сидоренко (Ханін, Бабинець), 34:39, 4:3 - Брага (Андрющенко, Абаджян, більш.), 50:17

Наступний матч відбудеться 12 березня, після чого серія переїде до Одеси. У фінал вийде команда, яка здобуде чотири перемоги.

Напередодні Сокіл здобув розгромну перемогу над Штормом у першому матчі 1/2 фіналу.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, росіяни здійснили черговий обстріл України, внаслідок якого обірвалось життя 9-річного хокеїста клубу Білий Барс Гордія Удовиченка.