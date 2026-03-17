Кременчук вчетверте здолав Одещину та зіграє у фіналі плейоф чемпіонату України з Соколом

У вівторок, 17 березня, відбувся четвертий матч півфінальної серії чемпіонату України з хокею, у якому Одещина поступилася Кременчуку.

Зустріч завершилася з рахунком 4:7.

Кременчуківці заволоділи ініціативою ще на старті зустрічі та послідовно збільшували відрив у перших двох періодах. У заключній третині команди обмінялися закинутими шайбами, зафіксувавши на табло остаточні 4:7.

Абаджян та Кривошапкін стали героями цього матчу, відзначившись дублями за свою команду. Хоча Абдуллаєв забив хеттрик за одеситів, але це не домогло його команді здобути перемогу.

Цей результат дозволив Кременчуку закрити серію з рахунком 4:0 та вийти до фіналу.

Там на них вже чекає київський Сокіл, який напередодні так само впевнено подолав свого суперника. Столичний клуб розгромив одеський Шторм у четвертому матчі з рахунком 9:0, вигравши свою півфінальну серію всуху 4:0. Таким чином обидва фіналісти пройшли цю стадію без жодної поразки.

Чемпіонат України з хокею

Півфінал, четвертий матч, 17 березня

Одещина – Кременчук 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

(Рахунок в серії 4:0)

Шайби: 0:1 – 01:19 Абаджян, 1:1 – 07:21 Кобильник, 1:2 – 16:58 Андрущенко, 1:3 – 20:13 Кривошапкін, 2:3 – 26:03 Абдуллаєв, 2:4 – 37:28 Абаджян, 2:5 – 41:17 Брага, 3:5 – 42:26 Абдуллаєв, 3:6 – 46:55 Андрющенко, 3:7 – 49:49 Кривошапкін, 4:7 – 58:56 Абдуллаєв

Як відомо, у ніч проти 17 березня також відбулись матчі Національної хокейної ліги.