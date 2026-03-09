Сокіл розтрощив Шторм у першому півфінальному матчі чемпіонату України

У понеділок, 9 березня, відбувся перший півфінальний матч чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл обіграв одеський Шторм.

Зустріч завершилась з рахунком 8:0.

Перший період пройшов у рівній боротьбі, яку завдяки шайбі Захарова виграли гравці столичного колективу. У другій 20-хвилинці Сокіл включився та закинув 5 голів у ворота суперників, знявши всі питання про переможця поєдинку.

У третьому періоді Захаров оформив хеттрик, ще одна шайба в активі Ратушого.

Чемпіонат України

Півфінал, 9 березня

Сокіл (Київ) – Шторм (Одеса) 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Захаров (Бородай, Ратушний), 07:55, 2:0 – Ратушний (Янішевський, Крикля), 32:35, 3:0 – Мазур (Чердак, Полоницький), 33:48, 4:0 – Тіщенко (Горлушко, Савчук), 34:56, 5:0 – Горлушко (Д. Жеребко), 36:40, 6:0 – Захаров (Ратушний, Бородай), 38:00, 7:0 – Захаров (Бородай, Ратушний), 42:39, 8:0 – Ратушний (Захаров, Крикля, більш.), 50:07

Наступний матч відбудеться 11 березня, після чого серія переїде до Одеси. У фінал вийде команда, яка здобуде чотири перемоги.

В іншій півфінальній парі зустрінуться чинний чемпіон України Кременчук та дебютант Одещина.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, росіяни здійснили черговий обстріл України, внаслідок якого обірвалось життя 9-річного хокеїста клубу Білий Барс Гордія Удовиченка.