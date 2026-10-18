Сокіл посів друге місце у групі: підсумкова турнірна таблиця Континентального кубку

За підсумками першого етапу київський Сокіл розташувався на другій позиції у групі А Континентального кубку та не вийшов до третього раунду турніру.

За три поєдинки українська команда набрала 7 очок. На початку змагань Сокіл здобув розгромну перемогу над іспанською Хакою (7:0), а потім впевнено переграв литовську Енергію Електренай (4:1).

Утім, латвійський Мого також не зазнав жодної поразки протягом турніру. Таким чином, доля українського колективу у поточній єврокубковій кампанії вирішувалася в очній зустрічі.

Цей поєдинок відбувся 18 жовтня, і за його підсумками звитягу здобув саме Мого, перегравши Сокіл із рахунком 4:3. Латвійська команда набрала 8 залікових балів та посіла перше місце у турнірній таблиці.

Литовська Енергія Електренай та іспанська Хака ж до останнього туру не мали очок в активі, тому доля останнього місця також визначалася в очному протистоянні, в якому Енергія декласувала іспанців 7:1.

Турнірна таблиця Континентального кубку

Група А

Мого (Латвія) – 8 очок Сокіл (Україна) – 7 очок Енергія Електренай (Литва) – 3 очки Хака (Іспанія) – 0 очок

Оскільки до наступного раунду потрапляють лише команди-переможці, столичний колектив України опинився поза бортом Континентального кубку цього року.

Нагадаємо, що напередодні експрацівник Сокола Тимур Чермашенцев повідомив про заборгованості по зарплаті в клубі.