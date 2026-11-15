IIHF не допустила молодіжну збірну Росії на чемпіонат світу в Канаді

Збірна Росії з хокею не візьме участі в молодіжному чемпіонаті світу 2027 через обмеження з боку уряду Канади.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

"У зв'язку з позицією та обмеженнями, офіційно озвученими урядом Канади, молодіжна збірна Росії не зможе взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу 2027 року. Після ретельної оцінки можливості організації альтернативних варіантів проведення турніру Рада ІІХФ прийняла рішення, що Канада збереже за собою статус країни-господарки, а чемпіонат пройде у заплановані терміни – з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року у містах Едмонтон та Ред-Дір. Усі національні федерації, що беруть участь, поінформовані про прийняте рішення. Оновлений розклад змагань для молодіжного чемпіонату світу та чемпіонату світу U20 у дивізіоні 1А буде опубліковано найближчим часом", – йдеться в пресрелізі.

The IIHF confirms that due to the position and restrictions formally communicated by the Canadian Government, the Russian U20 national team is unable to participate in the World Junior Championship. #IIHF https://t.co/fo3Y6XJA0A — IIHF (@IIHFHockey) November 15, 2026

Наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

Згодом стало відомо, що збірна Росії U-20 буде включена до молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.

Читайте також : Фото Рішення CAS проти світу: як збірну Росії повернули в хокей та що це означає для України

Існує ймовірність, що доросла збірна Росії замінить у найсильнішому дивізіоні національну команду України, яка повернулася до еліти вперше з 2007 року.

Поверненню Росії у міжнародний хокей пручаються не тільки окремі країни, а також і спонсори.

Читайте також : Штрафний час ще не закінчився. Хто повертає Росію у світовий хокей

Зокрема, чеська букмекерська компанія Tipsport назвала рішення CAS "скандальним" і заявила, що не показуватиме рекламу під час жодних ігор чемпіонату світу за участю Росії.

Шведська компанія AJ Products (AJ Produkter), яка спонсорує Чемпіонат світу з хокею з 1989 року, відмовилася від співпраці з IIHF, через потенційне повернення РФ на світову першість.