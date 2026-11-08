Збірну РФ включили до молодіжного чемпіонату світу замість Норвегії

Збірна Росії U-20 буде кваліфікована на молодіжний чемпіонат світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.

Про це повідомляє Норвезький хокейний союз (NIHF).

"У суботу Норвезька федерація хокею отримала повідомлення від Міжнародної федерації хокею (IIHF) про те, що, відповідно до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від п'ятниці, 30 жовтня, вона зобов'язана вжити необхідних заходів для поновлення участі Росії у юніорському чемпіонаті світу. Оскільки IIHF зобов'язана дотримуватися рішення CAS, вона має продовжити реалізацію цього рішення та внести необхідні корективи до структури чемпіонату. У новій схемі чемпіонату світу U20 у Канаді, який розпочнеться 26 грудня, Росія зазначена як десята країна. Це означає, що Норвегія, як команда з найнижчим рейтингом, переходить до дивізіону 1А", – йдеться у заяві.

Генеральний секретар NIHF Петтер Салстен заявив, що організація обізназнана про цю ситуацію та очікує від IIHF подальшу інформацію. Спортивний функціонер наголосив на позиції Норвегії щодо відмови грати з представниками РФ, доки триває воєнна агресія на території України.

"Ми обізнані з ситуацією та заходами, які IIHF змушена вжити, і чекатимемо на додаткову інформацію від IIHF у найближчі дні. Раніше ми чітко висловили свою позицію щодо участі Росії, вважаючи, що вона не повинна брати участь у міжнародних змаганнях, доки триває війна в Україні. Це також наочно демонструє всі практичні труднощі та безпосередні наслідки для всіх залучених сторін у разі негайного відновлення участі цієї країни", — зазначив Салстен.

Водночас норвезький функціонер зазначив, що Канада, яка є господаркою турніру, раніше чітко давала зрозуміти, що не збирається пускати до своєї країни команду країни-агресора.

"Влада Канади чітко заявила, що російським гравцям не будуть видавати візи для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Крім того, кілька країн-учасниць заявили, що не братимуть участі або не гратимуть проти Росії, якщо їм доведеться зустрітися з нею на чемпіонаті. Тому ми сподіваємося, що остаточне рішення щодо нашої участі в Канаді в грудні ще не прийнято", — підсумовував Салстен.

Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу-2027 прийматиме Канада, проте нещодавно місцевий прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Росії взяти участь на турнірі. Змагання триватимуть з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року.

Швейцарія вже оголосила, що відмовляється змагатися з росіянами на молодіжній світовій першості.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року серед дорослих.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.