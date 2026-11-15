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Cокіл отримав технічну поразку та штраф у польській лізі через матч Кубку України

Руслан Травкін — 15 листопада 2026, 23:35
Cокіл отримав технічну поразку та штраф у польській лізі через матч Кубку України
hokej.net

Київський Сокіл, який цього сезону співпрацює з польським клубом Санок, отримав технічну поразку (0:1) проти Унія Освенцим.

Про це повідомляє Polskihokej.eu. Деталі додає Hokej.net.

Цей матч мав відбутися 20 вересня, але дата перетиналася з участю української частини команди Cанок-Сокіл у Кубку України.

На прохання польсько-українського проєкту матч було перенесено на 6 жовтня, але й тоді його не вдалося провести.

У зв'язку із завершенням другого кола чемпіонату, за підсумками якого мали визначитися учасники Кубку Польщі, команда Санок-Сокіл була покарана технічною поразкою та штрафом у розмірі 3 тисяч злотих.

Санок-Сокіл за 18 матчів польської хокейної ліги здобув три перемоги при 15 поразках. Клуб із дев'ятьма очками посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Гірше грає лише Подгале, який програв усі 18 поєдинків. 

Провідні українці, залучені до виступів за Санок, наприкінці вересня допомогли Соколу завоювати Кубок України. Спочатку на груповому етапі кияни двічі здолали Шершнів, а в фіналі переграли Кременчук. 

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