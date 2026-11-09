Міністр спорту Словаччини підтримав повернення Росії у міжнародний хокей

Міністр спорту Словаччини Рудольф Гуляк підтримав повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри. Він зазначив, що спорт і культура мають об'єднувати людей, а спортсмени не повинні відповідати за рішення влади.

Він заявив про це в передачі на телеканалі "ТА-3". Слова наводить видання Pravda.sk.

" Вони обов'язково і неодмінно повинні стартувати", – сказав він.

Гуляк порівняв підхід до Росії з підходом до Сполучених Штатів, які, за його словами, атакують Іран, і розкритикував застосування різних стандартів.

Ведуча Зузана Местерова представила зовсім іншу точку зору. На прикладі хокейного матчу вона порівняла російську агресію із ситуацією, коли одна команда грубо фолить на своїх суперниках, ті залишаються лежати на льоду, залиті кров'ю, а атакуюча команда продовжує забивати голи.

"Іноді настає момент, коли доводиться відстоювати цінності", – додала вона.

За її словами, існує принципова різниця між індивідуальною участю російських спортсменів у клубних змаганнях та офіційним представництвом Російської Федерації на чемпіонаті світу.

Тому ведуча порушила питання російських гравців у НХЛ та згадала Олександра Овечкіна. Местерова заявила, що з її особистої точки зору, ці гравці не повинні грати в НХЛ, але рішення залишається за конкретними клубами.

Зазначимо, що Гуляк ще в травні 2025 року розхвалював рівень російської КХЛ.

Нагадаємо, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд зобов'язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські збірні до міжнародних змагань. Суд вважає аргументи федерації щодо безпеки проведення турнірів за участю росіян недостатніми для збереження їх подальшого усунення.

IIHF висловила розчарування рішенням CAS, проте заявила, що має намір виконати вердикт суду. В організації зазначили, що повернення російських команд вимагатиме перегляду календарів турнірів, вирішення візових та організаційних питань, а також додаткових заходів безпеки.