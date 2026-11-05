Україна обіграла Польщу на старті Європейського кубку націй

У польському місті Сосновець стартував листопадовий етап Європейського кубку націй. У перший ігровий день суперником збірної України стали господарі турніру.

"Синьо-жовті" здобули перемогу завдяки шайбам від Данила Трахта та Ігоря Мережка.

Хокей – Європейський кубок націй

Польща – Україна 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Гофман (18:25), 1:1 – Трахт (29:50), 1:2 – Мережко (44:18, більшість)

Кидки: 19-22

Штрафні хвилини: 4-8

У першому періоді українці мали дві хороші нагоди відкрити рахунок, утім Томаш Фучек демонстрував свій клас.

Поляки вийшли в лідери фактично перед самісінькою сиреною на перерву. Артур Оганджанян пропустив після рикошету від ковзана захисника. Гол записали на Юнаша Гофмана.

Перші хвилину періоду №2 були повністю за командою Олександра Бобкіна. Це дало свої плоди – Данило Трахт відновив паритет.

Поляки отримали перевагу "5 на 3" наприкінці другого та початку третього періоду, але не реалізували його.

Зате реалізували свою більшість українці. Ігор Мережко отримав шайбу фактично біля синьої лінії та потужним удароми відправив каучуковий диск у ціль.

На останніх секундах Пекка Тірконен зняв голкіпера. У більшості господарі льоду тиснули, проте це результату не дало.

В іншому матчі дня групи С Італія з рахунком 3:0 розгромила Велику Британію.