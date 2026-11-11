Канада не видаватиме візи російським хокеїстам на Юніорський чемпіонат світу

Уряд Канади офіційно поінформував Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та власну федерацію про відмову у видачі віз російським хокеїстам для участі в юніорському чемпіонаті світу-2027.

Про це повідомляє TSN із посиланням на офіційні джерела.

Взяти участь у турнірі не зможуть навіть ті гравці з РФ, які вже мають чинні канадські візи, а виступ під "нейтральним" прапором не допускається.

Державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден пояснив, що концепція "нейтрального спортсмена" може застосовуватися лише в індивідуальних дисциплінах, тоді як російські командні види спорту під це правило не підпадають.

"Ситуація навколо Норвегії розвивається дуже стрімко. Я спілкувався з міністрами спорту Фінляндії, Швеції, Норвегії та Німеччини. Цього тижня планую зустрітися з міністром спорту Чехії та представниками інших країн, щоб обговорити цей стрімкий розвиток подій. Прем'єр-міністр [Канади] чітко дав зрозуміти: спорт не використовуватимуть для пропаганди на канадській землі. Щодо припущень про можливі винятки чи поступки – позиція прем'єр-міністра була абсолютно однозначною. Тож ми продовжуватимемо обговорювати це питання разом із Федерацією хокею Канади. Варто зауважити, що раніше позиція IIHF збігалася з позицією Канади, і ми прагнемо й надалі гарантувати, що в Канаді можна буде побачити чудовий хокей – як національний, так і міжнародний", – підсумував ван Куверден.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

Згодом стало відомо, що збірна Росії U-20 буде включена до молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.

ЧС-2027 серед гравців до 20 років відбудеться у Канаді з 26 грудня до 5 січня 2027 року.