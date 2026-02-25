Трамп планує нагородити гравця збірної США з хокею медаллю за тріумф на Олімпіаді-2026
Коннор Геллібак, разом з яким чоловіча збірна США з хокею виборола "золото" на Олімпійських іграх-2026, може отримати Президентську медаль свободи від очільника США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Про це оголосив Трамп під час свого щорічного звернення до конгресу.
"Я сказав: "Я не дам, якщо хтось скаже "ні". І всі вони швидко підняли руки. Тож я хочу подякувати вам усім. Ви зробили надзвичайну роботу. Ви – надзвичайні чемпіони. Я ніколи не бачив воротаря, який грав би так добре, як голкіпер Коннор Геллібак".
Президентська медаль Свободи вважається найвищою цивільною нагородою в США. Вона вручається особам, які зробили зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі або інші важливі суспільні, державні або приватні справи.
На турнірі він був основним воротарем команди та відіграв ключову роль у виході США до фіналу проти Канади, який завершився перемогою американців в овертаймі з рахунком 2:1.
У ньому голкіпер здійснив 41 сейв. Закономірно, що Геллібака було визнано найкращим голкіпером турніру та включено до символічної збірної всіх зірок.