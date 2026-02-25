Українська правда
Я її не віддам: Трамп узяв медаль у гравця збірної США з хокею під час візиту команди в Білий дім

Руслан Травкін — 25 лютого 2026, 04:50
Я її не віддам: Трамп узяв медаль у гравця збірної США з хокею під час візиту команди в Білий дім
Special Assistant to the President and Communications Advisor Margo Martin

Чоловіча збірна США з хокею після тріумфу на Олімпійських іграх 2026 зустрілася з президентом країни Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє Sports.yahoo.com.

Під час фотосесії в Білому домі хокеїст команди США і Флорида Пантерз Меттью Ткачак запропонував Трампу приміряти свою нагороду.

"Так, я одягну її", – сказав Трамп.

Взявши нагороду і накинувши її на шию, він жартома сказав: "Я її не віддам". У кімнаті пролунав сміх.

"Це круто! Я ніколи не думав, що колись одягну це", – додав Трамп.
"Я обміняю це на ручку", – жартома відповів Ткачак, вказуючи на ряд ручок, розташованих на столі.

Гравці провели в Білому домі не лише зустріч з очільником країни. Хокеїсти пройшлися коридорами будівлі та попопзували для фото.

Зазначимо, що жіноча збірна США з хокею, яка також здобула "золото" Мілана-2026, відмовилався від зустрічі з Трампом.

У четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого, також стала чемпіоном, здолавши Канаду.

