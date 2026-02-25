Я її не віддам: Трамп узяв медаль у гравця збірної США з хокею під час візиту команди в Білий дім

Чоловіча збірна США з хокею після тріумфу на Олімпійських іграх 2026 зустрілася з президентом країни Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє Sports.yahoo.com.

Під час фотосесії в Білому домі хокеїст команди США і Флорида Пантерз Меттью Ткачак запропонував Трампу приміряти свою нагороду.

"Так, я одягну її", – сказав Трамп.

Matthew Tkachuk has @POTUS put on his gold medal!



“I’m not giving it back” 🤣 pic.twitter.com/QAR03fOzoe — Margo Martin (@MargoMartin47) February 24, 2026

Взявши нагороду і накинувши її на шию, він жартома сказав: "Я її не віддам". У кімнаті пролунав сміх.

"Це круто! Я ніколи не думав, що колись одягну це", – додав Трамп.

"Я обміняю це на ручку", – жартома відповів Ткачак, вказуючи на ряд ручок, розташованих на столі.

A great moment behind the scenes with President Trump and @USAHockey…



“Want to put this🥇on? . . . I’ll trade you that for a pen🖊️…” pic.twitter.com/Yivy8tKEEh — Dan Scavino (@Scavino47) February 25, 2026

Гравці провели в Білому домі не лише зустріч з очільником країни. Хокеїсти пройшлися коридорами будівлі та попопзували для фото.

The USA Men’s Hockey Team tours the White House colonnade as Free Bird plays 🇺🇸 pic.twitter.com/tJxwh9sI2s — Margo Martin (@MargoMartin47) February 24, 2026

Зазначимо, що жіноча збірна США з хокею, яка також здобула "золото" Мілана-2026, відмовилався від зустрічі з Трампом.

У четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого, також стала чемпіоном, здолавши Канаду.