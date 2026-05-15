Кросбі на льоду, США захищатимуть титул, Швейцарія прагне "золота": прев’ю чемпіонату світу

15 травня розпочнеться чемпіонат світу з хокею, де 16 національних збірних змагатимуться за титул переможця.

Через рік увага українського вболівальника до цієї події буде ще пильнішою – збірна України вперше з 2007 року зіграє в еліті. Турнір відбудеться в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі, але й матчі цьогоріч на аренах Цюриха та Фрібурга обіцяють бути видовищними й непередбачуваними.

Розповідаємо про формат турніру, головних фаворитів і зірок IIHF World Championship 2026.

Читайте також : Чемпіонат світу в елітному дивізіоні: календар та результати матчів

Формат чемпіонату світу

Коли збірна України ще виступала в топдивізіоні, турнір проходив у форматі чотирьох груп по чотири команди. Після колового етапу три найкращі збірні виходили до другого групового раунду, де боролися за місце в плейоф. Команди, які посідали останні місця, визначали між собою двох невдах, що залишали еліту.

У 2012 році систему змінили – і саме вона використовується дотепер. Тепер є дві групи по вісім збірних. Кожна команда проводить по сім матчів, а четвірка найкращих виходить до чвертьфіналу. Остання команда кожної групи вибуває до Дивізіону I.

Група А. Все дуже передбачувано?

Якщо не станеться сенсацій, то саме чотири найрейтинговіші збірні й мають виходити до плейоф.

США підходять до чемпіонату світу в статусі чинних чемпіонів, а також олімпійських переможців. Водночас зі "золотого" олімпійського ростеру в заявці залишився один Меттью Ткачак. Із минулорічних чемпіонів світу будуть лише Мейсон Лорей та Айзек Говард. Найдосвідченішим хокеїстом команди стане 34-річний Джастін Фолк. Захисник уже здобував зі "зірково-смугастими" бронзові нагороди ЧС у 2013 та 2015 роках.

Частина лідерів збірної досі виступає в плейоф НХЛ, інші ж віддали надто багато емоцій під час Олімпіади, тому вирішили пропустити ще один виснажливий міжнародний турнір.

Через це шанс проявити себе отримали молоді виконавці. Зокрема, 19-річний правий форвард Райкер Лі та 23-річний голкіпер Дрю Комессо. Першого обрали на драфті НХЛ-2025 під №26, однак дебюту в лізі він ще не дочекався. Історія Комессо цікавіша – у 2022-му він провів два матчі на Олімпіаді в Пекіні та показав фантастичні 96,7% сейвів. Уже за рік воротар дебютував на чемпіонаті світу, хоча його досвід у НХЛ поки що скромний – лише п'ять матчів.

Game ice ✔️

Photo day ✔️

Now the real fun begins.

Team USA hit the main sheet at Swiss Life Arena for the final full practice before opening the 2026 #MensWorlds tomorrow against host Switzerland. 🇺🇸



Details on the day: https://t.co/NwUcaHyMx7 pic.twitter.com/2LkWHTnw5Z — USA Hockey (@usahockey) May 14, 2026

Очолюватиме США Дон Гранато. Фахівець не належить до тренерської еліти НХЛ, але має певний досвід. Із 2021 по 2024 рік він працював із Баффало Сейбрз, які під його керівництвом набрали всього 271 очко у 274 матчах.

Тіньовим фаворитом групи цілком могла бути Швейцарія. По-перше, "Наті" вже кілька років поспіль підтверджують статус команди першого ешелону світового хокею. По-друге, вони грають удома, а фактор рідних трибун на таких турнірах часто має величезне значення.

Торік Данія сенсаційно пробилася до четвірки найсильніших, поступившись у матчі за "бронзу" іншій господарці – Швеції. У 2024-му Чехія виграла "золото" вдома, а роком раніше Латвія здобула історичну "бронзу", хоча вирішальні матчі вже проходили у фінському Тампере, а не Ризі.

Втім, у швейцарців виникли проблеми ще до старту турніру. Патрік Фішер, який очолював збірну 11 років, мав залишити посаду після домашнього ЧС. Однак усе завершилося значно раніше – тренер зізнався, що під час Олімпіади-2022 користувався підробленим COVID-сертифікатом.

"Йдеться про цінності та повагу, які є центральними для швейцарського хокею і яких Патрік Фішер не дотримався у 2022 році", – заявив президент федерації Урс Кесслер.

Його замінив Ян Кадьо – тренер, який і без того мав стати наступником Фішера, але трохи пізніше. 46-річний фахівець уже вигравав чемпіонат Швейцарії та хокейну Лігу чемпіонів із Серветт-Женева, а також працював зі збірною Швейцарії U-20.

Попри кадрові потрясіння, склад у швейцарців дуже потужний. У заявці є воротарі Рето Берра та Леонардо Дженоні, захисники Роман Йозі (Нешвілл) і Ян Мозер (Тампа-Бей), а також нападники Ніко Гішир, Тімо Маєр (Нью-Джерсі) та Ніно Нідеррайтер (Вінніпег). Не обійшлося й без досвідчених ветеранів – Свена Андрігетто та Деніса Мальгіна.

Серед втрат – Кевін Фіала, який травмувався ще на Олімпіаді, а також легендарний Андрес Амбюль. 42-річний форвард завершив кар'єру після "срібла" ЧС-2025. За плечима швейцарця – 19 чемпіонатів світу.

Ще одним претендентом на перемогу в групі є Фінляндія. У складі "Суомі" одразу 12 представників НХЛ. Найгучніше ім'я – Александр Барков. Востаннє 30-річний центрфорвард грав на чемпіонаті світу ще десять років тому. Тоді він набрав 9 очок (3+6) у дев'яти матчах і допоміг фінам здобути бронзові медалі.

Щоправда, складно оцінити його нинішню форму. Через серйозну травму Барков пропустив увесь сезон-2025/26 у складі Флориди.

Головний тренер Антті Пеннанен пережив непростий період. Після невдалого Турніру чотирьох націй та вильоту у чвертьфіналі ЧС-2025 його активно критикували. Частково реабілітуватися вдалося завдяки "бронзі" Олімпіади в Мілані, але тепер від фінів очікують уже боротьби за "золото".

Особливо з огляду на те, що після тріумфу у 2022 році "Суомі" три чемпіонати поспіль завершували виступи вже на стадії чвертьфіналу.

Німеччина та Латвія, найімовірніше, розіграють між собою останню путівку до плейоф.

У німців буде представник Едмонтон Ойлерз, але не Леон Драйзайтль, а 24-річний Джошуа Шаманські. Форвард цього сезону дебютував у НХЛ і провів доволі скромний сезон – 2 шайби та 2 асисти у 24 матчах.

Також у складі є багаторічний перший номер Філіп Грубауер (Сіетл), лідер оборони Моріц Зайдер (Детройт) та досвідчений нападник Домінік Кагун. Щоправда, 30-річний форвард уже п'ять років виступає у Швейцарії, хоча за плечима має 186 матчів і 34 шайби в НХЛ.

Водночас німці не дорахувалися двох своїх молодих зірок – Тіма Штюцле та Джей Джея Петерки. Обидва вирішили взяти паузу після виснажливого сезону, хоча їхні клуби (Оттава та Юта) завершили боротьбу за Кубок Стенлі ще наприкінці квітня.

У Латвії – свої проблеми: зміна поколінь. Це далося взнаки ще на минулому чемпіонаті світу, де команда набрала лише 9 очок у семи матчах, а також зазнала болючої поразки від Австрії (1:6) в останньому турі. Не надто вдало латвійці виступили й на Олімпіаді. Там вони фінішували лише десятим, випередивши головних аутсайдерів – Італію та Францію.

Кілька тижнів тому збірна Латвії U-18 стала четвертою на юніорському чемпіонаті світу, зокрема сенсаційно обігравши США у чвертьфіналі (5:2). Проте це покоління ще не готове повноцінно підсилити головну команду, а результат потрібно давати вже зараз.

У складі латвійців немає жодного представника НХЛ, однак команда залишається досить інтернаціональною. Хокеїсти виступають у чемпіонатах Фінляндії, Швеції, Чехії, Німеччини, Швейцарії, Данії та Словаччини. Є навіть представник Балтійської ліги – Патрікс Забусовс, який за Земгале грав проти Київ Кепіталз.

Криза Латвії та Німеччини дає шанс Австрії вдруге поспіль пробитися до плейоф. Торік австрійці вже переписали власну історію. Ба більше – це був справжній прорив. Довгі роки вони вважалися типовою "командою-ліфтом". Лише у XXI столітті Австрія сім разів залишала еліту світового хокею.

У 2022 році команда мала виступати рангом нижче, однак відсторонення Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну дозволило австрійцям повернутися до когорти найсильніших.

Склад у них доволі "домашній". 20-річний Ян Шерцер виступає в NCAA, 19-річний Грегор Бібер прогресує у шведському Регле, а 29-річний Домінік Цвергер грає у Швейцарії. Решта 20 хокеїстів представляють місцевий чемпіонат.

Головна втрата – 22-річний форвард Детройта Марко Каспер. Саме він був рушійною силою команди на минулому ЧС, де набрав 7 очок (4+3) у восьми матчах. Цього року "орли" змушені обходитися без свого лідера.

Угорщина та Велика Британія розіграють між собою право залишитися в еліті. І хоча торік серед найкращих була саме Угорщина, складається враження, що цього разу британці можуть повернути "мадярів" до Дивізіону IA.

На попередньому чемпіонаті світу угорці мали найгіршу атаку турніру – лише 8 шайб, а також найслабший захист – 39 пропущених. Утім, саме вони в особистій зустрічі обіграли Казахстан (4:2), який перед тим здолав Норвегію (2:1).

Не додають оптимізму й результати товариських матчів. Угорці двічі поступилися Японії (2:4, 3:4), а також програли Польщі (0:4). Щоправда, варто враховувати, що ці поєдинки проходили ще в середині квітня, коли склад був далеким від оптимального. В останньому спарингу команда вже значно гідніше виглядала проти Канади – поразка 1:3.

Велика Британія теж не виглядає грізною силою. Проте в її складі є Ліам Кірк – один із найкращих форвардів німецької DEL. Саме він може стати тим фактором, який зробить різницю в очному матчі.

Great Britain grabs first win.🇬🇧✌️ Two goals from Liam Kirk led Britain to its first victory in this year’s World Championship. #BLRGBR #IIHFWorlds @TeamGBicehockey @kirky1424



Read about it ⤵️https://t.co/ew7nGwlNSq pic.twitter.com/6hZQwpmCAX — IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021

Група В. Фаворити виглядають непереконливо, але ніхто не зможе кинути виклик

Канада, як і США, вирішила не дивувати світ максимально зірковим складом. Так, у заявці є атакувальний захисник Едмонтона Еван Бушар, ключовий форвард Оттави Ділан Козенс, а роль ветерана дісталася 36-річному Джону Таваресу, який ще на ЧС-2010 закинув 7 шайб у 7 матчах.

Однією з головних зірок стане Маклін Селебріні – нова надія канадського хокею. 19-річний нападник Сан-Хосе у 82 матчах сезону набрав 115 очок (45+70). Більше в НХЛ цього року набрали лише Коннор Макдевід (138), Нікіта Кучеров (130) та Натан Маккіннон (127).

Ранній виліт Едмонтона та Піттсбурга породив чутки та мрії, що разом із Селебріні на чемпіонат світу приїдуть Макдевід і Сідні Кросбі, щоб відтворити трійку нападу, як це було на Олімпіаді-2026. Макдевіда вмовити не вдалося, а от легендарний капітан Пінгвінз таки побореться за своє друге "золото" ЧС за кар'єру. Але капітаном буде Селебріні.

Macklin Celebrini will remain captain at the 2026 #MensWorlds after a decision led by the players. Sidney Crosby will serve as an alternate captain for the tournament. pic.twitter.com/xMVTYqGdoV — TSN (@TSN_Sports) May 14, 2026

Інші виконавці теж мають високий рівень, тому "кленові листя" всерйоз претендує на перший титул із 2023 року.

Головним тренером стане Міша Донсков. Раніше він працював асистентом Джона Купера на Олімпіаді, мав досвід роботи в НХЛ та обіймав різні менеджерські посади. Тепер на 49-річного фахівця чекає значно серйозніший виклик. Символічно, що у 2015 та 2016 роках він уже ставав чемпіоном світу разом із Канадою – щоправда, тоді також у ролі асистента.

Другими за посівом у групі є шведи. "Тре Крунур" привезли на турнір одразу 13 дебютантів. У складі дуже багато молоді: Лове Харенстам (19 років), Жак Берглунд (20), Антон Фронделл (20), Ісак Гедквіст (21), Іван Стенберг (20). Окремої уваги заслуговує 18-річний Віго Бйорк, якого вже зараз прогнозують у топ-10 драфту НХЛ-2026.

У складі лише дев'ять представників НХЛ. Решта – хокеїсти шведської ліги та шість гравців із чемпіонату Швейцарії.

У Фрібурзі особливу підтримку трибун матиме Якоб де ла Роз. Форвард уже четвертий рік виступає за місцевий клуб і цього сезону допоміг команді здобути чемпіонський титул.

Чехія також привезла не найсильніший набір. Із Північної Америки доїхали Ярослав Хемський (Рейнджерс), Філіп Гронек (Ванкувер), Матіаш Меловський, Матей Блумель та Марек Алшер із мінорних ліг.

Не буде й головної суперзірки – Давіда Пастрняка. Через це велика відповідальність ляже на плечі ветерана Романа Червенки. 40-річний нападник досі демонструє високий рівень: цього сезону він став найкращим бомбардиром чеської екстраліги, а на Олімпіаді набрав 5 очок (2+3).

Червенка вже вигравав чемпіонат світу – як у 2024 році, так і ще у далекому 2010-му. Втім, складається враження, що цього разу навіть боротьба за медалі стане для чехів надзвичайно складним завданням.

Данія – головна сенсація ЧС-2025. Перед турніром ніхто не очікував від неї четвертого місця. Однак повторити той успіх буде дуже непросто.

Із семи хокеїстів, які провели хоча б один матч у НХЛ цього сезону, до складу потрапив лише воротар Мадс Сеггорд – лише два матчі за Оттаву. Основну частину сезону голкіпер провів у фарм-клубі в АХЛ.

Фредерік Андерсен та Ніколай Елерс разом із Кароліною зараз борються за Кубок Стенлі. Через травму не зіграє Олівер Бйоркстранд із Тампа-Бей, а відсутність Ларса Еллера стане ще одним серйозним ударом для данців.

Навряд чи Данії загрожує виліт, але навіть у такій групі пробитися до плейоф буде надзвичайно важко.

Норвегія та Словаччина також не виглядають командами, здатними боротися за медалі. У норвежців аж десять хокеїстів представляють шведську SHL, ще дев'ять – місцевий чемпіонат. Це робить скандинавів міцною та дисциплінованою командою, але навряд чи вони стрибнуть вище голови.

Словаччина видала кілька яскравих матчів на Олімпіаді, де запалював Юрай Слафковський. Тепер молодий талант веде Монреаль у Кубку Стенлі. Водночас словаки втратили одразу кількох важливих виконавців із лютневого складу – Немца, Дворського, Гонзека, Фегерварі та Чернака. Не обійшлося й без представників російської КХЛ – Адам Лішка виступає за Сєвєрсталь.

Ключова роль у команді буде в 26-річного форварда Калгарі Мартіна Поспішила, а також голкіпера Самуела Главая, який уже три роки поспіль залишається першим номером збірної.

У групі B також є два очевидні аутсайдери – Словенія та Італія. Проте, якщо чесно, їхні шанси набирати очки не лише в грі між собою виглядають кращими, ніж у Великої Британії чи Угорщини.

Лідери словенської збірної – 37-річні форварди Роберт Саболич і Рок Тічар – знову допоможуть своїй команді. Загалом досвідчених виконавців у словенців вистачає: захисники Блаж Грегорц (36 років), Александр Маговач (35), Міха Штебіг (34), а також форварди Анже Куральт (34) і Кен Ограєншек (34).

В Італії, яку тренує досвідчений фінський фахівець Юкка Ялонен, варто виділити воротаря Давіде Фадані та форвардів Томмазо Де Лука й Алессандро Занфредо – усі вони виступають у швейцарській елітній лізі.

Великі сподівання італійці покладають на 19-річного Габріеля Ніца. Він народився у Домініканській Республіці, однак із дитинства живе в Італії, де й почав займатися хокеєм.

Де дивитися ЧС-2026 з хокею

Трансляторами поєдинків будуть телеканал "Суспільне Спорт", а також спортивна платформа Maincast.tv.