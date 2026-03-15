Мілан-Кортіна. Паралімпйські Ігри. День 9. Шість фіналів для українців та вирішальний матч в парахокеї
Паралімпійські Ігри-2026 в Італії підходять до свого логічного завершення. Сьогодні, 15 березня, відбудуться останні змагання на цій Паралімпіаді, а ввечері на нас чекає церемонія закриття.
У неділю будуть розіграні десять комплектів нагород, а українці матимуть змогу позмагатися за медалі в шести видах, докладніше нижче.
Виступи українців 15 березня
11:00. Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-ша спроба. З порушенням зору / стоячи / сидячи
14:00. 🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-га спроба. З порушенням зору / стоячи / сидячи
В цьому виді програми виступатиме Максим Хелюта, який отримав 52-й стартовий номер і вийде на схил останнім, серед учасників цих змагань. Хелюта вже виступав в Італії в гігантському слаломі та показав 27-й результат.
10:15. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. Сидячи Серед 31 одного атлету, що вийдуть на старт 20-ти кілометрової гонки будуть чотири українці: Григорій Шимко, Василь Кравчук, Олександр Алексик та Павло Баль. Серед усієї четвірки лише Павло Баль має срібло цієї Паралімпіади, решта були за крок від медалей, маючи в своєму активі четверті місця.
11:45. 🥇Паралижні гонки. Жінки. 20 км. Стоячи
Також четверо українок візьмуть участь в цій гонці: Богдана Конашук, Ірина Буй, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. Олександра Кононова є найтитулованішою в нашій команді, маючи в своєму активі чотири медалі Паралімпіади, серед яких "золото" в спринті парабіатлону. Очікуємо сьогодні поповнення скарбничок українок?
12:00. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. Стоячи Під українським прапором на гонку вийдуть троє українців: Дмитро Середа, Серафим Драгун та Сергій Романюк. Поки що всі троє без нагород і Італії, але є всі шанси завершити змагання на позитивній ноті.
13:20. 🥇Паралижні гонки. Жінки. 20 км. З порушенням зору
В цій гонці Україну представлятимуть Романа Лобашева та Оксана Шишкова.
13:30. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. З порушенням зору Максим Мурашковський, Ігор Кравчук, Дмитро Суярко та Олександр Казік вийдуть на гонку з роздільним стартом. Українці вже мають нагороди на цій Паралімпіаді, зокрема Казік має "золото" в парабіатлоні, і намагатимуться здобути ще медалі. В гонці стартуватиме всього 17 атлетів.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад змагань 15 березня
10:00. Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-ша спроба. З порушенням зору / стоячи / сидячи
10:00. 🥇Паралижні гонки. Жінки. 20 км. Сидячи
10:15. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. Сидячи
11:45. 🥇Паралижні гонки. Жінки. 20 км. Стоячи
12:00. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. Стоячи
13:05. 🥉Парахокей. Матч за бронзу. Китай - Чехія
13:20. 🥇Паралижні гонки. Жінки. 20 км. З порушенням зору
13:30. 🥇Паралижні гонки. Чоловіки. 20 км. З порушенням зору
14:00. 🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-га спроба. З порушенням зору / стоячи / сидячи
17:05. 🥇Парахокей. Фінал. США - Канада
22:30. Церемонія закриття Паралімпійських ігор