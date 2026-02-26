Олімпійський чемпіон Ткачук розкритикував фейкове відео з ним, яке опублікував акаунт Білого дому

Капітан клубу Оттава Сенаторс та олімпійський чемпіон у складі збірної США Бреді Ткачук розкритикував згенероване нейромережею відео від Білого дому, у якому він образливо висловлюється на адресу канадців.

Про це повідомляє ESPN.

Скандальний ролик з'явився на сторінці Білого дому в TikTok у неділю. На відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, використано кадри з пресконференції братів Ткачуків на Турнірі чотирьох націй у лютому 2025 року, де під пісню Free Bird Бреді нібито каже, що канадці освистали гімн США, тому він мав вийти й провчити цих клятих любителів кленового сиропу.

Ткачук наголосив, що це очевидний фейк. Він заявив, що голос і рухи губ на відео йому не належать і він ніколи б не сказав таких слів.

"Ну, це явно підробка, тому що це не мій голос, не мої губи рухаються. Я не контролюю жодного з цих акаунтів. Я знаю, що такі слова ніколи не прозвучали б з моїх вуст. Тому я нічого не можу з цим вдіяти. Це не мій голос. Це не те, що я говорив. Я б ніколи такого не сказав. Це не в моєму стилі, тому, мабуть, мені не подобається це відео, бо я б ніколи такого не сказав і ніколи так не думав".

Ткачук у поточному сезоні НХЛ відзначився за клуб 14 голами та 23 асистами.

Зауважимо, що раніше капітанка жіночої збірної США з хокею Гіларі Найт також розкритикувала жарт президента Дональда Трампа щодо запрошення її команди до Капітолію.

Нагадаємо, що жіноча збірна США з хокею відхилила запрошення президента взяти участь у його зверненні до нації. Спортсменки не змогли бути присутніми через "раніше заплановані зобов'язання" після турніру.

Варто зазначити, що у четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого стала чемпіоном, здолавши ту ж таки Канаду.