Від "Дива на льоду" до тріумфу на OI-2026: Нельсон продовжив унікальну сімейну традицію

Форвард збірної США Брок Нельсон здобуши олімпійське "золото" у напруженому фіналі Канаду (2:1 в овертаймі), став представником уже третього покоління олімпійських чемпіонів у своїй родині.

Деталі повідомляє The New York Post.

Його дідусь Білл Крістіан та двоюрідний дід Роджер вибороли золоті медалі ще на Олімпіаді-1960. А його дядько Дейв став чемпіоном у 1980 році, будучи частиною легендарного "Дива на льоду".

Так називають знаменитий хокейний матч 22 лютого 1980 року на зимових Олімпійських іграх в Лейк-Плесіді. Тоді збірна США, складена з гравців студентських команд, сенсаційно перемогла зіркову збірну СРСР і згодом здобула "золото" турніру.

Символічно, що дядько Дейв спостерігав за тріумфом племінника наживо через 46 років після власної історичної перемоги. Сам Брок, який зараз виступає в Колорадо Аваланч, відіграв ключову роль на турнірі, набравши 3 очки (2+1) та допомігши команді відбити 18 з 18 штрафних кидків.

Після фіналу Нельсон зізнався, що через різницю в часі вирішив не будити дідуся дзвінком, обмежившись повідомленням. "Коли я йому зателефоную, це буде дуже емоційний момент. Я впевнений, що вже отримав від нього повідомлення. Це дуже багато для мене значить".

