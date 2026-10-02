Захаров забиває, Трахт закріпився в фінській еліті: як стартували українські хокеїсти за кордоном

Цього сезону за українськими хокеїстами є особливо приємний привід стежити уважніше – у травні "синьо-жовті" вперше з 2007 року зіграють в еліті світового хокею.

Останніми роками заявка національної команди на великі турніри на 70-80% складалися з представників зарубіжних клубів. Тож виступи українців за кордоном – це не просто статистика окремих чемпіонатів. Це своєрідний індикатор того, у якому стані перебувають потенційні кандидати до збірної.

Тому будемо стежити за їхніми виступами детальніше, щоб розуміти, хто і як себе проявляє. Цей матеріал буде своєрідним загальним зрізом на старті сезону, а надалі концентруватимемося вже безпосередньо на виступах українських хокеїстів протягом кожного тижня, акцентуючи увагу на зіграному часі, кидках, вилученнях, а не лише на статистиці "гол + пас".

Чемпіонат Польщі

Проєкт Санок–Сокіл поки що зовсім не радує – чотири поразки у чотирьох матчах при різниці шайб 4:14.

Втім, є й позитивні моменти. Перша ланка, за винятком латвійського голкіпера Еріка Вітолса, повністю українська: Ратушний – Трущенко, Олійник – Захаров – Бородай.

Особливо цікаво буде поспостерігати за прогресом 20-річного Богдана Трущенка. На початку повномасштабної війни він виїхав до Швейцарії, де кілька років провів у системі Янг Лайонс. Тепер для молодого нападника польська ліга – можливість отримувати дорослий хокей на регулярній основі та поступово переходити на новий рівень вимог.

Окрім нього, ігровий час у польській лізі отримують Олексій Янішевський, Іван Сисак, Вадим Мазур, Володимир Чердак, Нікіта Зозуля та Нікіта Сидоренко.

Найактивніше до збірної з цієї компанії останніми роками долучався Іван Сисак – 20 матчів і 8 асистів на чотирьох останніх чемпіонатах світу в дивізіонах IA та IB. Останні три сезони захисник провів в Угорщині та Італії, а тепер отримує новий досвід у Польщі. Щоправда, після чотирьох матчів поточного чемпіонату очок у його активі поки немає.

Загалом результативними діями за чотири поєдинки Санок–Сокола відзначилися лише п'ятеро хокеїстів. Найактивніший у цьому компоненті – Віктор Захаров, на рахунку якого вже три шайби.

Епопея з переїздом чи, точніше, об'єднанням Сокола із саноцьким клубом тривала довго, тому зараз команді очевидно потрібен час. Нові партнери мають зігратися, ланки – знайти оптимальні поєднання, а самі українці – адаптуватися до нових умов.

Хотілося б, щоб цей процес не затягнувся, адже для збірників регулярний ігровий час та відповідальність у клубі зараз особливо важливі.

На іншому полюсі таблиці – одразу троє українців, які входять до десятки найкращих бомбардирів чемпіонату.

Олександр Пересунько минулого сезону виступав за Унію і набрав 39 очок у 37 матчах – 20 шайб та 19 асистів. Цього сезону він одразу став одним із ключових форвардів Заглембе із Сосновця.

У Битомі, схоже, також задоволені своїми українськими новачками. Олексій Ворона та Євген Фадєєв уже встигли принести користь новій команді. Артем Гребеник не надто відстає – на його рахунку чотири асисти у шести зустрічах. Для захисника це особливо пристойний показник, адже його основна робота все ж не вимірюється голами та передачами.

А ось відсутність Богдана Дьяченка викликає запитання. Голкіпер Полонії ще жодного разу не виходив на лід у новому сезоні. Соцмережі та офіційні ресурси клубу поки не дають чіткої відповіді щодо ситуації, тому залишається лише припускати, що основний воротар збірної України може мати пошкодження, яке не дозволяє йому дебютувати в сезоні-2026/27.

Андрій Денискін уже розпочав свій п'ятий сезон у Polska Liga Tauron. Перші два він провів в Унії, а тепер третій рік поспіль представляє Торунь. Минулого чемпіонату 28-річний форвард набрав 47 очок – 19 шайб та 28 асистів у 37 матчах.

Цього разу старт вийшов скромнішим – 2+2 за п'ять зустрічей. Але тут важливіше інше: Торунь поки що йде без втрат, здобувши п'ять перемог у п'яти матчах. Якщо команда збереже цей темп, у Денискіна буде достатньо можливостей, щоб додати і за особистою статистикою.

Чемпіонат Чехії

Ігор Мережко чудово розпочав сезон. Капітан збірної України вже встиг закинути три шайби у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

В Екстралізі, щоправда, поки без голів та результативних передач за 6 матчів. Але й тут немає особливих причин для паніки – його Плзень після шести турів набрав 11 очок і посідає третю сходинку таблиці.

Для Мережка особливо важливо, що він залишається одним із ключових українських захисників на найвищому європейському клубному рівні.

idnes.cz

Чинний чемпіон Чехії Пардубіце наразі посідає друге місце – 15 очок після семи матчів. 20-річний Олексій Євтєхов за першу команду поки не виходив на лід, зате за склад U20 уже має 8 очок у п'яти матчах – 4 шайби та 4 результативні передачі.

Регулярна результативність у системі одного з провідних чеських клубів – безумовно, привід стежити за його розвитком.

Чемпіонат Словаччини

У складі хокейного клубу Кошице лише два легіонери – Олексій Дахновський та Богдан Панасенко.

23-річний Панасенко ще не грав за "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу та загалом має лише сім матчів за національну команду. Водночас на клубному рівні він регулярно отримує ігровий час у топовій словацькій команді.

Старт сезону також виглядає непогано – одна шайба та одна результативна передача у шести поєдинках.

Олексій Дахновський за таку ж кількість матчів набрав три очки – дві шайби та один асист.

22-річний захисник уже має досвід виступів за збірну на трьох останніх чемпіонатах світу. Здається, з такою формою його місце в ростері на ЧС-2027 уже заброньоване.

EIHL – Велика Британія

Окремо варто стежити за Артемом Бузоверею. У 2019 році нападник виступав за збірну України U20, після чого на шість років вирушив до різних університетських організацій США.

Влітку 2025-го Бузоверя переїхав до Ковентрі. Фактурний нападник цінний не лише результативністю. Він добре працює на обох кінцях майданчика, може бути корисним у силовій боротьбі, перекривати простір у власній зоні, допомагати в меншості та боротися за шайбу біля воріт.

Саме тому його статистика минулого сезону – чотири шайби та п'ять асистів у 46 матчах – не дає повного уявлення про роль хокеїста в команді. Ковентрі це, очевидно, також розуміє – клуб продовжив із ним контракт, оцінивши його користь значно ширше, ніж просто за кількістю набраних очок.

Artem Buzoverya with the fourth… 🏡 pic.twitter.com/TApi7usEyh — Coventry Blaze 🐲🏒 (@covblazehockey) September 27, 2026

У передсезонних матчах Бузоверя відзначився тричі, а вже в стартовому турі Elite Ice Hockey League записав на свій рахунок асист. Його Блейз у результативному матчі здолали Данді – 4:3.

Фінляндія – Liiga

Окремої уваги заслуговує Данило Трахт. Нарешті українець отримує стабільний шанс у найсильнішій лізі Фінляндії – Liiga.

Минулого сезону він переважно виступав у Mestis (другий дивізіон) за TUTO, де набрав 22 очки у 38 матчах, але чотири рази виходив і за Лукко. Тепер його вже не потрібно шукати між орендою та молодіжною командою – Трахт залишається в основному складі.

На старті сезону-2026/27 він зіграв вісім матчів, закинув одну шайбу та віддав один асист. Не космічні цифри, але сам факт регулярної присутності на такому рівні для 23-річного форварда дуже важливий.

Tilannehuone on tarkastanut keskiviikon #Lukko–#JYP-ottelusta tilanteen ajassa 55.17, jossa Lukon #23 Daniil Trakht ajaa JYP:n maalille taklaten samalla JYP:n #34 Oskari Setästä. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 5min + PR ryntäyksestä.



➡️ Tilanne etenee #Liiga'n… pic.twitter.com/Ab9xbM6BLH — Liiga (@smliiga) September 9, 2026

До того ж саме Трахт був одним із героїв чемпіонату світу-2026 у дивізіоні IA – 4 голи та 4 асисти у п'яти матчах. Тепер цікаво, чи зможе він перенести цю впевненість на клубний рівень.

Київ Кепіталз і збірна

Цікава ситуація складається з Київ Кепіталз. На чемпіонаті світу-2026 у складі збірної України не було жодного представника саме цього клубу.

Водночас нинішня команда має одразу кілька українців із досвідом виступів за національну збірну. Насамперед це Ілля Коренчук та Фелікс Морозов – обидва останніми роками регулярно залучалися до "синьо-жовтих", а Морозов був у складі команди й на ЧС-2026.

Коренчук у нинішньому сезоні одразу став одним із лідерів Кепіталз – після перших п'яти матчів на його рахунку 3+2. Морозов має 2 асисти у чотирьох зустрічах. Окрім них у ростері є ще кілька українців, які можуть з легкістю заслужити виклик до лав національної команди.

Левшин, Косарев та Чолач

Північноамериканський напрямок традиційно живе за власним календарем, тому тут основні події ще попереду – сезони мінорних та юніорських ліг стартують дещо пізніше, а частина команд лише входить у регулярний ритм.

Окремо стежимо за 20-річним голкіпером Олександром Левшиним, який продовжує виступати за Прінс-Джордж Кугарс у WHL. На старті сезону він уже отримав три матчі, в яких відбирає "скромні" 86,6% кидків.

Читайте також : Ексклюзив Олександр Левшин: У кемпі Вегаса мені сподобався індивідуальний підхід до гравців

Ще один дуже цікавий варіант – 18-річний захисник Микола Косарев, який цього року перейшов до BCHL і представляє Кренбрук Бакс. За 5 матчів поки що на його рахунку немає набраних очок.

Артур Чолач – єдиний українець, якого обирали на драфті НХЛ протягом отстанніх 19 років.

22-річний оборонець тепер буде виступати за Трентон Айронгокс із системи Нью-Йорк Айлендерс. До НХЛ дістатися буде складно, але успіхи в ECHL можуть стати трампліном до більш солідної AHL.

Є й інші українці: нападники Єгор Стайко, Данило Денисенко, Марко Миронов, захисник Владислав Драгун виступають в OJHL, Ілля Шибінський – в OHL, а Арсеніій Воротеляк розпочав сезон у USHL. У NCAA українське представництво також є – Ігнат Пазій, Микита Іващенко, Іван Кородюк та Михайло Данилов.

За віком більшість із них ще проходять до збірної U-20, але немає сумніву, що Олександр Бобкін і його штаб тримають і цих виконавців на олівці, адже фактично з кожним нинішній тренер "синьо-жовтих" знайомий ще з роботи з юнацькою та молодіжною збірною.