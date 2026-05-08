Форвард збірної України став найкращим скорером ЧС-2026 у Дивізіоні IA

Олексій Мурзак — 8 травня 2026, 23:21
Данило Трахт
Нападник збірної України з хокею Данило Трахт став найкращим скорером чемпіонату світу-2026 з хокею у Дивізіоні IA, який завершився сьогодні, 8 травня.

На рахунку форварда 4 голи та 4 асисти. Він випередив поляка Патріка Вронку (3+3) та представника Японії Юі Сато (3+3).

Нагадаємо, що у першому матчі останнього ігрового дня Казахстан у серії булітів переграв Францію, а Україна обіграла Японію.

Водночас поляки, яким була необхідна перемога над Литвою в основний час, сенсаційно поступилася в овертаймі, що дозволило нашій збірній вперше за 19 років повернутися в елітний дивізіон.

