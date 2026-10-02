Воротар збірної Словаччини: Добре, що в Росії я жив не біля НПЗ

Воротар збірної Словаччини Патрік Рибар після 5 років виступів за клуби російської КХЛ повернувся до Слована з Братислави. Він пригадав свій період життя в Росії, розуміючи, що жив у найбільш захищених від дронів містах.

Слова 32-річного голкіпера передає Sport.aktuality.sk.

"Раніше до Росії літали прямими рейсами, а зараз це складніше. Там постійно відбувалися атаки дронів. Мені пощастило, що я перебував у найкраще захищених містах – Москві та Санкт-Петербурзі. Було б інакше, якби ми жили біля нафтопереробного заводу чи фабрики. Ситуація була іншою, а зараз вона ще гірша".

Рибар додає, що не шкодує про своє рішення залишитися в РФ навіть після початку війни проти України.

"Я все життя працював над тим, щоб грати в хокей на найвищому рівні. Росія давала мені таку можливість. Я провів там чудове хокейне життя, у мене там народився син, хоча, звісно, я усвідомлював ситуацію, пов'язану з війною".

Рибар феноменально провів Олімпійські ігри Пекіна-2022. За 6 матчів він пропустив усього 5 шайб, відбиваючи 96,6% кидків. Словаки зуміли тоді завоювати бронзові медалі.

У КХЛ Патрік виступав за Динамо Мінськ, московський Спартак і китайський Шанхай Дрегонс, який базувався в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 28-річна олімпійська чемпіонка Клер Томпсон ухвалила рішення завершити хокейну кар'єру, аби повернутися до навчання на медичному факультеті Нью-Йоркського університету Гроссмана.