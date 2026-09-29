Двоє гравців збірної України відзначилися результативними діями у матчі польського чемпіонату

Двоє нападників збірної України з хокею Віктор Захаров та Олександр Пересунько відзначилися результативними діями у матчі 2-го туру Польської хокейної ліги між Саноком (київським Сокілом) та Заглембє Сосновєць.

Зустріч завершилася розгромною перемогою гостьової команди із рахунком 5:1.

Першу шайбу у грі закинув Созанскі під завершення першого періоду. Утім, вже у другій двадцятихвилинці український гравець Санока Захаров відновив паритет, щоправда, це був єдиний успішний кидок для господарів у цьому матчі.

Вже під завісу другого періоду з асисту від Пересунька відзначився Хмєлевскі. А у заключній частині Заглембє Сосновєць розгромив суперника, закинувши три шайби. Останнє взяття воріт оформив Пересунько, записавши до свого активу гол+пас.

Чемпіонат Польщі з хокею

2 тур, 29 вересня

Санок – Заглембє Сосновець – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 14:46 Созанскі, 1:1 – 04:55 Захаров, 1:2 – 19:58 Хмелевскі, 1:3 – 01:38 Захаріаш, 1:4 – 11:05 Захаріаш, 1:5 – 12:28 Пересунько

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі. У минулому матчі клуб зазнав поразки від Торуня (1:2).