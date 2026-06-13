Артем Гребеник: Найбільше хотілося б зіграти проти Швеції, Фінляндії, Швейцарії

Захисник збірної України з хокею Артем Гребеник розповів, чим йому запам'ятався ЧС-2026, чого він очікує від наступного чемпіонату світу, де "синьо-жовті" зіграють в еліті, а також як відбувся його перехід до польської Полонії.

– Чи дивилися ви фінал ЧС? За кого вболівали і як вам загалом результат?

– Так, звісно, я дивився фінал. Не можу сказати, що за когось вболівав більше: чи за швейцарців, чи за фінів. Обидві збірні подобалися своїм хокеєм, тому й у фіналі вболівав за красивий хокей, не хотів, щоб він закінчувався. Обидві збірні демонстрували класну та якісну гру. Було одне задоволення дивитися на них.

Дивився не лише фінал, а й багато інших матчів. Слідкував, скажімо так, і за командами, які вважалися аутсайдерами, і за лідерами.

На груповому етапі вболівав за збірну Швеції. На багатьох турнірах мені подобається їхній стиль гри, подобається, як ця збірна грає, як діють їхні захисники.

Чемпіонатом світу задоволений, дивився й кайфував від матчів.

Скажу, що до фіналу дійшли ті збірні, які демонстрували найкращу гру. І Швейцарія, і Фінляндія дуже круто провели груповий етап – вони були в одній групі, тому у фінів була одна поразка, саме від швейцарців.

Той поєдинок теж дивився, тому можу сказати, що команди грали на рівних. Все вирішилося завдяки одному точному кидку, а так успіх міг повернутися в будь-який бік. Ось у фіналі удача стала на бік Фінляндії. Гадаю, закономірно, що у фіналі зіграли Швейцарія та Фінляндія.

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– Збірна Норвегії – бронзовий призер. Як гадаєте, за рахунок чого їм вдалося так виступити?

– Так, 100% – це сюрприз турніру. Така гра можлива лише за умови злагоджених дій усієї команди як в обороні, так і в атаці. Перш за все, все-таки в обороні, коли всі діють разом, діють правильно, виконують завдання. Має бути і хімія між гравцями.

У них була чітка й грамотна гра в обороні, під час контратак. Проти таких гігантів, лідерів світового хокею, як Канада, має бути грамотна й злагоджена гра на контратаках.

Норвегія зуміла так зіграти, показати такий хокей, який приніс їй результат.

– Уже відомо, хто буде суперником збірної України в еліті: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія, Словенія. З ким зі збірних хотілося б зіграти найбільше?

– Знаємо нашу групу, наших суперників. Звичайно, найбільше хотілося б зіграти проти Швеції, Фінляндії, Швейцарії – це ті збірні, за якими ти слідкуєш із дитинства, вони грають на всіх чемпіонатах світу, і ти мрієш зіграти проти них.

Там усі гравці виступають у топчемпіонатах. Сподіваюся, приїде якомога більше хокеїстів із НХЛ. Такі матчі покажуть нам, на якому ми рівні, що можемо нав'язати таким командам.

Стовідсотково це буде цікаво, а ми постараємося показати, на що ми здатні.

– Після двох років у Франції тепер ви перейшли до Полонії. Чому наважилися на перехід і чи вплинуло те, що за цей клуб виступають кілька гравців збірної?

– Так, наважився на перехід до польського чемпіонату. Були думки залишитися у Франції, але змінити рівень. Я грав у другому за силою дивізіоні Франції (Кан – попередній клуб Артема – програв лише у фінальній серії (2:3) ХК Шоле), хотів перейти до вищого – Магнус-ліги. Але не склалося.

Фактично відразу надійшла пропозиція перейти до польської ліги від Полонії Битом. Я одразу зацікавився. Польський чемпіонат, думаю, точно не поступається Магнус-лізі. Я в цьому впевнений. Тож і погодився на пропозицію.

Полонія Битом – це цікавий проект, це хороша команда, де я зможу розвиватися як гравець. Для мене це зараз найголовніше.

Те, що тут є хокеїсти збірної України, – це невеликий бонус. Не можу сказати, що це було вирішальним фактором. Просто це хороший плюс, і мені буде приємно грати разом із ними.