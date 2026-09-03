Шайба капітана збірної України допомогла його клубу успішно стартувати в Лізі чемпіонів

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко відзначився закинутою шайбою за чеський Плзень у матчі Ліги чемпіонів проти шведського Регле.

Поєдинок завершився перемогою його команди з рахунком 4:0.

Хокей – Ліга чемпіонів-2026/27

Груповий етап, 1 тур

Плзень – Регле 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: Чех (34), Катич (35), Філіп (43, більшість), Мережко (50)

Господарі майданчику чудово діяли в захисті, дозволивши супернику нанести всього 15 кидків.

Плзень кидав частіше – 24 рази. Точними виявилися удари від Алеса Чеха, Денні Катича та Матіяша Філіпа.

Ігор Мережко поставив у грі крапку. Захисник був на льоду у форматі "4 на 4". Це дозволило йому прорватися ближче до воріт, щоб відправити шайбу точно в ціль.

28-річний українець виступає за Плзень ще з 2024 року. За попередні два сезони на рахунку Ігоря 114 матчів за клуб у чеській Екстракласі. Йому вдалося 11 разів відзначитися голом і 21 раз асистувати партнерами.

Протягом кар'єри вихованець Донбасса грав в Австрії, Канаді, Узбекистані, Данії та Словаччині.

Хокейна Ліга чемпіонів стартувала в сезоні-2014/15. За цей час титул здобували Лулео, Фрелунда (4 рази), Ювяскуля, Регле, Таппара та Женева-Серветт. Сезон-2019/20 не був дограний через пандемію COVID-19.

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