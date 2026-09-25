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Гравець юнацької збірної України поранений внаслідок російського обстрілу Києва

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 19:04
Гравець юнацької збірної України поранений внаслідок російського обстрілу Києва
Назар Степанюк
ФХУ

Захисник хокейного клубу Дніпро та юнацької збірної України U-18 Назар Степанюк постраждав унаслідок російських атак на Київ.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У п'ятницю, 25 вересня Росія вчергове обстріляла Київ – 7 людей загинули, щонайменше 46 постраждали. Серед постраждалих опинився і Степанюк, який отримав поранення. Його госпіталізували, наразі він перебуває в операційній.

Степанюк виступає за Дніпро та юнацьку збірну України U-18. У минулому сезоні захищав кольори київського Сокола.

Раніше художня гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася емоціями після обстрілу Києва, неподалік від епіцентру якого вона опинилася.

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