Гравець юнацької збірної України поранений внаслідок російського обстрілу Києва

Захисник хокейного клубу Дніпро та юнацької збірної України U-18 Назар Степанюк постраждав унаслідок російських атак на Київ.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У п'ятницю, 25 вересня Росія вчергове обстріляла Київ – 7 людей загинули, щонайменше 46 постраждали. Серед постраждалих опинився і Степанюк, який отримав поранення. Його госпіталізували, наразі він перебуває в операційній.

Степанюк виступає за Дніпро та юнацьку збірну України U-18. У минулому сезоні захищав кольори київського Сокола.

Раніше художня гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася емоціями після обстрілу Києва, неподалік від епіцентру якого вона опинилася.