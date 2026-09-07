Визначився розклад матчів збірної України в елітному дивізіоні ЧС-2027

Збірна України з хокею дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться в травні наступного року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.

Про це повідомляє IIHF.

"Синьо-жовті" на турнірі зіграють проти Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Латвії, Австрії та Словенії. Попереду на українців чекає сім групових матчів: чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу, а аутсайдер групи вибуде до дивізіону IA.

Розклад матчів України на ЧС-2027 з хокею

14 травня, 17:20. Україна – Швеція

16 травня, 21:20. Німеччина – Україна

18 травня, 17:20. Україна – Австрія

19 травня, 21:20. Словенія – Україна

21 травня, 17:20. Латвія – Україна

22 травня, 21:20. Фінляндія – Україна

24 травня, 21:20. Україна – Швейцарія

Збірна України з хокею вперше за 20 років зіграє в топдивізіоні. "Синьо-жовті" вибули з еліти ще після ЧС-2007.

Нагадаємо, на початку липня Дмитро Христич і весь його штаб покинули збірну України. Вони працювали з командою з 2023 року. Його заміною став Олександр Бобкін.