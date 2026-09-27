Сокіл зазнав чергової поразки у чемпіонаті Польщі

Санок (київський Сокіл) зазнав поразки від Торуня у 5-му турі чемпіонату Польщі з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Першої шайби у матчі довелося чекати аж до другого періоду. Її автором став Ханзава. У третьому періоді хокеїсти Торуня закріпили свою перевагу, подвоївши рахунок на табло – 2:0.

Лише наприкінці періоду Карнас скоротив відставання Санок до мінімуму.

Чемпіонат Польщі з хокею

2-й тур, 27 вересня

Торунь – Санок 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 16:44 Ханзава, 2:0 – 09:05 Колесніков, 2:1 – 19:54 Карнас

У минулих турах Санок зазнав поразок від ГКС Катовіце (1:5) та Ястржембє (1:2). Наразі команда з нулем йде на 8-й позиції турнірної таблиці.

29 вересня Санок (Сокіл) зіграє вдома проти Заглембє Сосновєц. Початок – о 19:00 (за київським часом).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Напередодні президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.