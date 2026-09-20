Христич: Вважаю, тепер моя роль може бути ширшою, ніж просто перебування на тренерській лаві

Колишній наставник збірної України з хокею Дмитро Христич розповів про свій відхід з посади головного тренера "синьо-жовтих" після виходу в елітний дивізіон.

Його слова передає The Hockey News.

Фахівець пишається результатом своєї роботи. Він заявив, що команда продемонструвала великий прогрес за останні роки:

"Це був надзвичайно важливий розділ мого життя та хокейної кар'єри. Я дуже пишаюся тим, чого нам вдалося досягти за неймовірно складних обставин: повернути збірну до елітного дивізіону та подарувати українцям кілька щасливих моментів у надзвичайно важкий для них час. Досягти цього було надзвичайно складно. Якби ви запитали хокейних експертів чотири роки тому, коли я почав працювати зі збірною, вони, ймовірно, вважали б це майже неможливим. Вони розуміли ситуацію в різних хокейних країнах, зокрема їхні фінансові ресурси, інфраструктуру та системи розвитку гравців. Ми почали на два дивізіони нижче елітного рівня та крок за кроком піднялися від самого низу до вершини".

Тренер сказав, що здобуття позитивних результатів за тих обставин, у яких опинилася Україна, робить це досягнення ще більш вагомим. При цьому він не збирається завершувати кар'єру та вірить, що може бути корисний українському хокею.

"Я не сприймаю відхід з посади головного тренера збірної України як завершення моєї роботи в українському хокеї чи хокеї загалом. Я сприймаю це як початок нового етапу. Я вважаю, що тепер моя роль може бути ширшою, ніж просто перебування на тренерській лаві", – сказав Христич.

Нагадаємо, що у травні 2026 року "синьо-жовті" стали другими на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1A. Завдяки цьому вони завоювали право виступити наступного року в елітному дивізіоні.

У липні стало відомо, що ФХУ не дійшла згоди зі штабом Дмитра Христича щодо продовження співпраці. Новим наставником команди став тренер юнацької та молодіжної збірних України Олександр Бобкін.