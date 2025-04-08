Київ Кепіталз та Кременчук зіграють шостий матч фінальної серії

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться шостий матч фінальної серії між Кременчуком та Київ Кепіталз у межах чемпіонату України.

Наразі рахунок у серії 3:2 на користь столичного колективу. Старт зустрічі заплановано на 15:00 за київським часом.

Серія триватиме до чотирьох перемог одного з клубів. Тож Кепіталз сьогодні будуть мати шанс вперше в історії стати чемпіоном України.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед, також столичний колектив забрав четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.