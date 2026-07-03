Рекордсмена чемпіонату України мобілізували до лав ЗСУ
Ключові гравці хокейного клубу Кременчук голкіпер Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий мобілізовані до лав ЗСУ.
Про це повідомив колишній голкіпер збірної України Артур Оганджанян у власному телеграм-каналі "High Five My Friend".
"Голкіпера ХК Кременчук Едуарда Захарченка та нападника цього ж клубу Єгора Безуглого, наскільки мені відомо, забрали до Збройних Сил України.
Приїхали з перевіркою на ковзанку "Айсберг" (арена в Кременчузі), а потім забрали їх. Це все що я знаю станом на зараз".
30-річний Захарченко виступає за Кременчук із весни 2025-го. За ці два сезони він допоміг клубу стати чемпіоном та віце-чемпіоном України. За два розіграші плей-оф Едуард відіграв 22 поєдинки, оформив 3 шатаути і відбивав 93% кидків.
У вересні 2025 став MVP Кубку України, відіграв 3 матчі з 3 на нуль.
Едуард навесні 2025-го відзначився закинутою шайбою, що дозволило йому стати першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який зумів це зробити.
Воротар дебютував за збірну України ще в 2015 році. За цей час зіграв 47 матчів за "синьо-жовтих". Викликався Дмитром Христичем на сбори і навесні цього року.
34-річний Безуглий останні два роки також виступав за Кременчук. За цей час він зіграв 74 матчів, закинув 13 шайб і віддав 15 асистів.
Нагадаємо, відомого українського боксера мобілізували до лав Збройних сил України.