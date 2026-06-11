Кременчук оголосив про відхід головного тренера

Кременчук припинив співпрацю з головним тренером Андрієм Срюбко.

Про це йдеться в заяві клубу.

Причини такого рішення не розголошуються.

"Дякуємо за кожен матч, за емоції, які ви подарували команді, вболівальникам та всьому місту!

Бажаємо успіхів, нових перемог і яскравих звершень у подальшій кар'єрі! Дякуємо за все!", – йдеться в повідомленні.