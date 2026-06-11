Кременчук оголосив про відхід головного тренера
Кременчук припинив співпрацю з головним тренером Андрієм Срюбко.
Про це йдеться в заяві клубу.
Причини такого рішення не розголошуються.
"Дякуємо за кожен матч, за емоції, які ви подарували команді, вболівальникам та всьому місту!
Бажаємо успіхів, нових перемог і яскравих звершень у подальшій кар'єрі! Дякуємо за все!", – йдеться в повідомленні.
За два сезони з клубом Срюбко виграв золото Чемпіонату України (2024/2025), Кубок України (2025) та срібло національної першості (2025/26).
Нагадаємо, у четвертому матчі фінальної серії Сокіл мінімально переміг Кременчук з рахунком 3:2.