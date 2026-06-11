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Кременчук оголосив про відхід головного тренера

Олександр Булава — 11 червня 2026, 18:47
Кременчук оголосив про відхід головного тренера

Кременчук припинив співпрацю з головним тренером Андрієм Срюбко.

Про це йдеться в заяві клубу.

Причини такого рішення не розголошуються.

"Дякуємо за кожен матч, за емоції, які ви подарували команді, вболівальникам та всьому місту!

Бажаємо успіхів, нових перемог і яскравих звершень у подальшій кар'єрі! Дякуємо за все!", – йдеться в повідомленні.

За два сезони з клубом Срюбко виграв золото Чемпіонату України (2024/2025), Кубок України (2025) та срібло національної першості (2025/26).

Нагадаємо, у четвертому матчі фінальної серії Сокіл мінімально переміг Кременчук з рахунком 3:2.

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